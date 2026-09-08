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Pronostico Barcellona-Feyenoord, blaugrana inarrestabili e allora...

Quota irrisoria per il segno 1, occhio al numero di gol totali

2 min

Pubblicato il 08.09.2026, 23:00

Barcellona-Feyenoordpronosticoquote

Un rullo compressore il Barcellona in questo avvio di stagione con 4 vittorie nelle prime 4 giornate di campionato  e un bottino di 17 reti realizzate e solo 2 subìte. I catalani ricevono nel tardo pomeriggio di mercoledì 9 settembre il Feyenoord che pure è imbattuto ma, nei primi 5 turni di Eredivisie, ha puntualmente alternato una vittoria e un pareggio per un totale di 11 punti conquistati.

Comparazione quote: Barcellona-Feyenoord Over 3,5

Per gli olandesi sarà durissima e il segno 1 non sembra in discussione. Per questo motivo la quota associata è irrisoria e, per salire un po’, bisogna provare a guardare altrova, magari a un Over almeno 3,5: quota 1.44 su Eplay24 e Bet365, 1.42 su Betsson.

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