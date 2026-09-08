Pronostico Barcellona-Feyenoord, blaugrana inarrestabili e allora...

Un rullo compressore il Barcellona in questo avvio di stagione con 4 vittorie nelle prime 4 giornate di campionato e un bottino di 17 reti realizzate e solo 2 subìte. I catalani ricevono nel tardo pomeriggio di mercoledì 9 settembre il Feyenoord che pure è imbattuto ma, nei primi 5 turni di Eredivisie, ha puntualmente alternato una vittoria e un pareggio per un totale di 11 punti conquistati.