Manchester Utd-Sabah Baku, ecco un esito dalla quota interessante
Passano gli anni (gli ultimi) ma il Manchester Utd non cambia. Già il fatto di tornare in Champions League dopo due stagioni fuori dalla competizione la dice lunga sul rendimento più o meno recente dei “Red Devils”. Si diceva che lo Utd non cambia perché, è vero che è tornato nell’Europa che conta, ma è altrettanto vero che ha iniziato la Premier League con il classico... semaforo: ko all’esordio (0-2) in casa dell’Hull City (rosso), vittoria per 5-2 a seguire contro l’Ipswich (verde) ma 2-2 in trasferta all’ultima uscita contro l’Everton (giallo).
Comparazione quote: Manchester Ud-Sabah Baku Goal
Primo avversario dello Utd in Champions, questa sera, il Sabah Baku, club nato solo nel 2017, che è arrivato fino alla fase campionato dopo aver giocato tutti i turni preliminari (eliminando, nell’ordine, The New Saint, KuPs, Aarhus, Hapoel Beer Sheva) segnando sempre almeno una rete in tutti gli 8 incontri disputati (11 se si considerano anche le prime tre partite del suo campionato, tutte vinte senza subìre reti). L’1, evidentemente, non può essere escluso ma paga pochissimo. Intriga il Goal dalla quota sicuramente più interessante. Almeno una rete per parte all'Old Trafford vale 1.98 per Eplay24, 1.96 per MarathonBet, 1.95 per GoldBet.
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