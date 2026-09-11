Pronostico Siviglia-Valencia, ecco un esito dalla quota interessante

Non accadeva da tempo e non è detto che duri ma, per il momento, il Siviglia fa registrare il miglior rendimento, dopo le prime 4 giornate, dalla stagione2021-2022. Certo non è a punteggio pieno ma i 7 punti all’attivo, conseguenza di 2 vittorie, un pareggio e una sconfitta, rappresentano un netto miglioramento rispetto alle ultime stagioni quando la formazione andalusa stazionava stabilmente nei bassifondi della classifica.

Comparazione quote: Siviglia-Valencia segno 1

Nell’anticipo della 5a giornata de LaLiga il Siviglia riceve il Valencia che, al contrario, aveva finito discretamente il campionato scorso ma non ha assolutamente ripreso da dove aveva... lasciato. Ha giocato già 360 minuti di gioco senza riuscire a conquistare una vittoria. Ha soltanto un punto in classifica e, nell’ultimo turno, ha perso malamente (0- 5) per mano del Barcellona e adesso, inevitabilmente, riveste il ruolo di fanalino di coda della graduatoria. Il Siviglia ha fin qui realizzato 7 reti incassandone 6 mentre il Valencia è andato a segno soltanto una volta ma ha già raccolto 9 volte il pallone nella sua rete. Con queste premesse il pronostico della sfida di stasera sembra obbligato con il segno 1, tra l’altro accompagnato da una quota superiore al doppio della posta, in grado di monopolizzare tutte le attenzioni. La vittoria del Siviglia si gioca a 1.98 su Eplay24, e BetFlag, a 1.95 su Bwin.