Pronostico United-City, esame derby per Maresca
Nella quarta giornata di Premier League spicca il sempre attesissimo derby di Manchester tra United e City. Il primo round va in scena all’Old Trafford in un momento nel quale i “Red Devils”, a differenza dei cugini, procedono a corrente molto alternata.
Comparazione quote: United-City segno 2
Subito ko al via contro l’Hull City (0-2) ma poi reattivi contro l’Ipswich (5-2) per poi farsi riprendere, al 96’, dall’Everton per il 2-2 finale nell’ultima esibizione. Il City di Maresca invece ha fatto 4 su 4 tra Premier League e Porto, segnando 9 reti e incassandone solo 2. Il tutto dopo aver perso per 3-0 il match contro l'Arsenal che assegnava il Community Shield. Il segno 2 a Manchester è il segno più probabile secondo i bookie: la vittoria del City è offerta a 2.12 da Eplay24, a 2.10 da BetFlag e Bwin. Un derby di Manchester in cui verosimilmente entrambe le squadre andranno a segno: le quote previste per l'esito Goal non arrivano all'1.50 mentre per il No Goal l'offerta sale a 2.65.
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