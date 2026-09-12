La quaterna della domenica: quattro pronostici dai campionati europei

Abbiamo analizzato quattro incontri di Premier League, Serie A, LaLiga e Bundesliga.

Le scelte sono Gol in Manchester United Manchester City, Over 3,5 in Levante Barcellona, Over 3,5 in Elversberg Bayern Monaco e Gol in Napoli Bologna.

Manchester United Manchester City: Gol

Il derby di Manchester si disputa alle 17:30 italiane all’Old Trafford. Lo United ha raccolto una vittoria, un pareggio e una sconfitta nelle prime tre giornate di Premier League, mostrando qualche difficoltà soprattutto nella fase difensiva.

La squadra allenata da Michael Carrick arriva però dal netto 4-0 ottenuto contro il Sabah in Champions League. Benjamin Sesko ha ritrovato il gol dopo il lungo stop, segnando sia nel 2-2 contro l’Everton sia nella partita europea disputata giovedì.

Il Manchester City ha vinto tutte le prime tre giornate di campionato e ha iniziato positivamente anche il proprio cammino europeo. La formazione di Enzo Maresca dispone di numerose soluzioni offensive, ma il derby può concedere occasioni anche allo United, soprattutto nelle ripartenze. La prima scelta della quaterna è quindi Gol, con almeno una rete realizzata da entrambe le squadre.

Levante Barcellona: Over 3,5

Alle 16:15 il Barcellona fa visita al Levante allo stadio Ciutat de València. La squadra guidata da Hansi Flick ha conquistato dodici punti nelle prime quattro giornate, segnando 17 gol e subendone soltanto due.

La media realizzativa dei catalani supera le quattro reti a partita. Raphinha ha già segnato sei gol in campionato, mentre l’intero reparto offensivo ha mostrato una notevole capacità di creare occasioni anche contro avversari schierati in maniera prudente.

Il Levante ha segnato cinque reti nelle prime quattro partite e potrebbe provare a sfruttare gli spazi concessi dalla linea difensiva molto alta del Barcellona. Il precedente più recente disputato a Valencia è terminato 3-2 per i catalani. La seconda selezione è Over 3,5, che richiede almeno quattro reti complessive.

Elversberg Bayern Monaco: Over 3,5

Una delle partite più curiose della Bundesliga si gioca alle 17:30. L’Elversberg, neopromosso nella massima serie tedesca, ha vinto entrambe le prime due giornate e si trova davanti al Bayern Monaco in classifica.

La formazione di Vincent Wagner ha segnato sette gol nelle prime due partite, un risultato mai raggiunto da una neopromossa nelle prime due giornate dai tempi del Duisburg nella stagione 1963/64. Ha però concesso complessivamente 46 conclusioni agli avversari, il dato più alto della Bundesliga.

Il Bayern ha iniziato il campionato battendo lo Stoccarda per 5-1, prima del pareggio senza reti contro lo Schalke. In Champions League la squadra di Vincent Kompany ha ritrovato la propria potenza offensiva superando il Bodø Glimt per 5-0.

L’Elversberg dovrebbe affrontare la partita senza rinunciare alla propria identità offensiva, mentre il Bayern dispone della qualità necessaria per sfruttare gli spazi. La scelta è quindi Over 3,5.

Napoli Bologna: Gol

Alle 18 il Napoli ospita il Bologna allo Stadio Diego Armando Maradona. Le due formazioni hanno iniziato la stagione con qualche difficoltà: i partenopei hanno tre punti, mentre il Bologna ne ha raccolto soltanto uno.

Il Napoli ha battuto il Genoa per 2-0, prima di perdere 2-1 contro il Como e 3-2 contro l’Inter. In Champions League è arrivata anche la sconfitta per 1-0 contro l’Arsenal. La squadra deve quindi reagire, ma ha già subito gol in due delle prime tre giornate di campionato.

Il Bologna ha perso contro Lazio e Atalanta, per poi pareggiare 2-2 con il Sassuolo. Proprio l’ultima partita ha mostrato una crescita offensiva della formazione emiliana, capace di segnare due reti dopo essere rimasta a secco nelle prime due giornate.

Il Napoli parte favorito, ma i problemi difensivi mostrati nelle ultime partite possono lasciare qualche possibilità agli ospiti. L’ultima scelta della quaterna è Gol, con entrambe le squadre a segno.

La quaterna della domenica comprende dunque Gol in Manchester United Manchester City, Over 3,5 in Levante Barcellona, Over 3,5 in Elversberg Bayern Monaco e Gol in Napoli Bologna.