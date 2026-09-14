Premier League, Leeds-Newcastle: statistiche, migliori quote e pronostico
A completare la lista delle partite di oggi ci pensa anche la Premier League che chiude il suo quarto turno con un Leeds-Newcastle.
Comparazione quote: Leeds-Newcastle: Goal
Di fronte due squadre che hanno gli stessi punti in classifica (5 ciascuno) con i padroni di casa che li hanno conquistati contro Nottingham (1-0), Brentford e Brighton (doppio 1-1) mentre gli ospiti li hanno messi insieme affrontando e superando il Tottenham (2-0) con, prima e dopo, un doppio 2-2 contro Liverpool e Bournemouth. Entrambe le squadre sempre a segno nei primi 5 impegni ufficiali di questa stagione... esito consigliato Goal: quota 1.60 su Eplay24, 1.57 su Lottomatica e Planetwin.
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