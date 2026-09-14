Pronostico Genoa-Sudtirol, quote ok per Daniele De Rossi
Un solo successo stagionale, in Coppa Italia. L’habitat in cui il Genoa di Daniele De Rossi si rifugia oggi per centrare una vittoria doppiamente utile: per passare il turno e incamerare fiducia in vista dell’impegno in campionato contro il Parma. Ecco il pronostico di Genoa-Sudtirol, in programma martedì 15 settembre alle ore 18.00.
Comparazione quote: Genoa-Sudtirol segno 1
Al debutto in Coppa Italia il Genoa aveva battuto 4-1 l’Ascoli ma poi, pur sfornando buon prestazioni, ha rimediato tre sconfitte e un pareggio (il recente 1-1 col Frosinone) in Serie A. Di sconfitte invece neanche l’ombra per il Sudtirol, che aveva chiuso la scorsa stagione con tre pareggi. Una striscia positiva che inizia a diventare consistente visto che gli uomini allenati da Possanzini nel campionato di B in corso hanno ottenuto due vittorie e altrettanti pareggi. Nei trentaduesimi di Coppa Italia il Sudtirol ha poi eliminato il Catanzaro aggiudicandosi la “lotteria” dei rigori, dopo aver pareggiato 2-2 al 90’. Non servono particolari stimoli a uno come De Rossi per andare a caccia della vittoria. Figurarsi poi se il momento che vive la sua squadra è così delicato e con la prospettiva di andare a sfidare l’Inter, campione in carica. A Marassi non sono ammesse distrazioni da parte dei liguri, favoriti per la vittoria al triplice fischio. Il segno 1 al 90’ vale 1.65 per Eplay24, Lottomatica e Sisal, 1.64 per Betsson e 1.63 per Bwin.
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS