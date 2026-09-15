Coppa Italia, due combo per Genoa-Südtirol e Fiorentina-Pisa  

I padroni di casa partono favoriti in entrambe le sfide, ma le due gare suggeriscono letture diverse. Il Genoa arriva dal pareggio per 1-1 con il Frosinone e cerca ancora continuità. La Fiorentina, invece, ha appena ottenuto il primo successo in campionato vincendo 4-2 sul campo del Venezia.

Genoa-Südtirol: 1X + Under 3,5

La prima combinazione è 1X + Under 3,5 gol. Il Genoa gioca in casa e ha una rosa di categoria superiore, ma il suo avvio di campionato consiglia prudenza sul segno 1 secco. La doppia chance comprende sia la vittoria rossoblù sia il pareggio al termine dei novanta minuti.

Il Südtirol ha pareggiato 1-1 con il Modena nell’ultima gara di Serie B. Era passato in vantaggio nel primo tempo e ha subìto la rete del pareggio solo nel finale. È un precedente recente che suggerisce una squadra capace di restare in partita a lungo.

La soglia Under 3,5 lascia spazio a diversi punteggi, tra cui 1-0, 2-0, 2-1 e 1-1. La combo perderebbe se il Südtirol vincesse nei tempi regolamentari oppure se venissero segnati almeno quattro gol. Il punto più delicato è l’eventuale vantaggio nei primi minuti: potrebbe costringere una delle due squadre ad aprirsi prima del previsto.

Fiorentina-Pisa: 1 + Over 1,5

Per il derby toscano la scelta è 1 + Over 1,5 gol. La Fiorentina deve vincere nei tempi regolamentari e nella partita devono essere segnate almeno due reti complessive. Un 2-0 o un 2-1 soddisferebbero entrambe le condizioni; un 1-0, invece, non basterebbe.

Il 4-2 ottenuto a Venezia dà alla Fiorentina una base offensiva da cui ripartire. La partita di coppa avrà però un contesto diverso e il successo in campionato non assicura una nuova gara ricca di gol. Nel derby, il Pisa può rendere difficile la costruzione viola, soprattutto se riuscirà a contenere la pressione iniziale.

La combinazione prende una posizione più netta rispetto a quella scelta per il Genoa. Punta sulla vittoria della Fiorentina, aggiungendo la possibilità che la gara si apra dopo il primo gol. Un pareggio nei novanta minuti farebbe perdere la selezione anche se i viola ottenessero successivamente la qualificazione ai supplementari o ai rigori.

Le due combo sono dunque Genoa-Südtirol 1X + Under 3,5 e Fiorentina-Pisa 1 + Over 1,5.