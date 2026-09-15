Liga, tre pronostici secchi per le partite di oggi  

Tre partite di Liga , tre pronostici singoli . Il programma di oggi, martedì 15 settembre, comincia alle 19:00 con Rayo Vallecano-Espanyol, prosegue alle 20:00 con Alavés-Valencia e si chiude alle 21:30 con Elche-Real Madrid.

Le selezioni riguardano mercati diversi. Per la prima gara scegliamo il Gol, che richiede almeno una rete per squadra. Nelle altre due prendiamo posizione sul risultato al termine dei novanta minuti: 1 per l’Alavés e 2 per il Real Madrid.

Rayo Vallecano-Espanyol: pronostico Gol

Il Rayo arriva dalla sconfitta per 4-1 contro il Real Madrid. Nella gara precedente aveva battuto il Racing Santander per 3-2: due risultati che mostrano una squadra capace di segnare, ma anche di concedere occasioni. L’Espanyol ha invece vinto 2-0 sul campo dell’Osasuna nell’ultimo turno.

Questi risultati orientano la prima scelta verso il Gol. Il Rayo può cercare di imporre il ritmo fin dall’inizio, mentre l’Espanyol ha appena dimostrato di saper trovare la via della rete in trasferta. Il pronostico non richiede una partita con molti gol: basta che entrambe le squadre segnino almeno una volta.

Il rischio è che una delle due riesca a controllare la gara senza concedere spazi. Il recente 2-0 dell’Espanyol ricorda che una vittoria con la porta inviolata resta possibile; la scelta si fonda quindi sull’andamento degli ultimi incontri, non su una certezza difensiva o offensiva.

Alavés-Valencia: pronostico 1

L’Alavés ospita un Valencia reduce da un avvio difficile. Nell’ultima giornata gli ospiti hanno perso 1-0 contro il Siviglia e, dopo i risultati delle prime cinque gare, il club ha cambiato allenatore. L’Alavés arriva a sua volta da una sconfitta, il 2-1 sul campo del Racing Santander.

La selezione è il segno 1, vittoria dell’Alavés nei tempi regolamentari. Il fattore campo e le difficoltà recenti del Valencia sostengono la scelta, pur senza rendere la partita semplice da leggere. Un cambio in panchina può modificare l’atteggiamento della squadra già dalla prima gara: è questo il principale elemento di incertezza del pronostico.

Per l’Alavés sarà utile evitare una partita troppo aperta. Se riuscirà a prendere l’iniziativa senza concedere ripartenze, avrà una buona occasione per sfruttare il momento delicato degli avversari.

Elche-Real Madrid: pronostico 2

Il Real Madrid arriva dalla vittoria per 4-1 sul Rayo Vallecano. L’Elche, nell’ultimo turno, ha pareggiato 1-1 contro l’Athletic Club. Il confronto fra i due risultati recenti e la qualità della rosa madridista porta al segno 2, vittoria degli ospiti nei novanta minuti.

Giocare fuori casa impone comunque attenzione. L’Elche può provare a contenere il ritmo e rendere più difficile la costruzione del Real Madrid, soprattutto nelle prime fasi. Il pronostico punta sulla capacità degli ospiti di creare occasioni anche se la gara dovesse restare equilibrata per un tratto.

Le tre scelte sono dunque Gol in Rayo Vallecano-Espanyol, 1 in Alavés-Valencia e 2 in Elche-Real Madrid.