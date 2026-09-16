Pronostici Europa League, ecco cosa giocare in Crystal Palace-Lech

Nella passata stagione il Crystal Palace ha vinto la Conference League e questo risultato gli ha garantito il posto nell’Europa League di quest’anno. Le “Eagles” iniziano questa competizione affrontando il Lech, formazione polacca che solo nell’ultimo turno ha conosciuto l’onta della sconfitta (1-2 in campionato contro il Gornik primo della classe) dopo 5 vittorie e un pareggio.