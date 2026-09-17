Pronostico Plzen-St. Gilloise, ecco un esito dalla quota interessante

Altra sfida incerta della serata è di sicuro quella tra Plzen e Union St. Gilloise . Incerta più per il fattore campo che per il rendimento delle due squadre visto che il Viktoria ha già giocato 8 partite nel suo campionato vincendone soltanto due e, tra l’altro, è reduce da un ko casalingo (2-3) per mano del Sigma Olomouc.

Comparazione quote: Plzen-St. Gilloise segno 2

Unica nota positiva il 5-1 alla Stella Rossa nel playoff qualificazione a questa Europa League dopo lo 0-3 dell’andata grazie al quale ha staccatto il pass per accedere a questa competizione. La Royale Union, al contrario, è prima in Jupiler League con 5 vittorie e 1 pareggio ed è reduce da una vittoria per 5-0 contro il Lommel. Ha vinto la Supercoppa del Belgio battendo il Bruges ai rigori e l’unico ko di questo avvio di stagione (2-3) è arrivato contro il Bodo Glimt nel ritorno del penultimo turno di qualificazione alla Champions League (3-3 all’andata) che ha costretto l’undici belga a scendere di competizione. Anche in virtù dell’ottima quota si potrebbe provare a guardare in direzione del 2, difficile ma non impossibile. La vittoria dei belgi si gioca a 2.55 su Eplay24, 2.52 su MarathonBet, 2.50 su Bwin.