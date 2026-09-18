Roma-Inter, tre punti per volare

Gian Piero Gasperini non batte l’Inter da 17 gare di fila: 12 ko e 5 pareggi, con 10 sconfitte consecutive a carico. Un tabù che il tecnico di Grugliasco conta di sfatare visto che mai in carriera aveva vinto le prime 4 partite da allenatore. Per calare il pokerissimo e andare alla sosta da capolista solitario occorre battere la corazzata interista (13 gol fatti e 6 subìti), capace di vincere gli ultimi 5 match all’Olimpico con la Roma lasciando a secco i giallorossi in 4 occasioni. Nell’analisi targata SisalClub Roma - Inter , come accaduto negli ultimi 12 precedenti , terminerà con la vittoria di una delle due squadre . Un risultato di parità , invece, potrebbe materializzarsi a metà gara . Si tratta pur sempre di un match in cui nessuno vorrà incassare il primo “gancio” e poi l’Inter è già andata al riposo in parità 3 volte su 4 in questo campionato. In presenza di due delle squadre con più conclusioni all’attivo, è lecito ipotizzare un Roma-Inter con almeno 8 tiri in porta totali . Paulo Dybala cerca il primo gol in questa Serie A dopo aver sfornato 4 assist. Una “Joya” per gli occhi, compresi quelli del Gasp che all’argentino proprio non rinuncia mai.

Riassumendo, ecco cosa accadrà in Roma-Inter secondo l'analisi di SisalClub: Vittoria di Roma o Inter, pareggio al primo tempo, almeno 8 tiri in porta totali, Dybala gol o assist.

Juve-Atalanta, solo la vittoria

L’ultimo successo interno della Juve sull’Atalanta risale al 14 marzo del 2018. Da lì in poi è andato di moda il pareggio, visto in 6 occasioni su 8, con 2 vittorie bergamasche a corredo. Tradotto, a Torino la Dea è diventata bestia nera della Vecchia Signora, che contro il Sassuolo si è scoperta vulnerabile come mai da inizio stagione. Anche l’Atalanta dell’ex Sarri ha i suoi problemi, tanto che nelle prime 6 uscite ufficiali ha segnato più di un gol solo contro il Sassuolo e grazie alle parate di Carnesecchi un po’ di polvere è rimasta sotto al tappeto. L’analisi di SisalClub premia la vittoria della Juve, che ha perso solo due delle ultime venti gare interne giocate in Serie A. Precedenti “torinesi” alla mano, la sfida dovrebbe regalare almeno una rete per parte ma con più tiri in porta di marca juventina, visto che il computo delle prime 4 giornate dice: Juve 24, Atalanta 15. La Juve può mettere in difficoltà la difesa atalantina con i guizzi dei suoi esterni d’attacco. A fine match, quindi, il tabellino dovrebbe riportare un maggior numero di cartellini di marca bergamasca.

Riassumendo, ecco cosa accadrà in Juventus-Atalanta secondo l'analisi di SisalClub: Vittoria della Juventus, segnano entrambe, più tiri in porta della Juventus, più cartellini per l'Atalanta.

Fiorentina-Napoli, curiosità SisalClub

In convalescenza. Fiorentina e Napoli si affrontano domani all’ora di pranzo con l’intento di dar seguito ai buoni risultati ottenuti negli ultimi giorni. Il Vanoli-bis è iniziato col poker al Venezia in campionato e proseguito con il tris al Pisa in Coppa Italia. Massimiliano Allegri ha trovato nel suo celebre “corto muso” la chiave per risolvere il rebus Bologna. Il viola al Napoli non porta affatto sfortuna perchè, sottolinea SisalClub, i partenopei si sono aggiudicati gli ultimi quattro incroci con la Fiorentina. Di più, negli ultimi sei precedenti gli azzurri hanno sempre segnato almeno due gol ai toscani. Curioso come la Fiorentina di inizio stagione non conosca mezze misure: tre vittorie e tre sconfitte. Non solo, i sei incontri in questione sono terminati con almeno tre reti complessive. Una tendenza che trova conferme nella storia recente di Fiorentina-Napoli, senza distinzione casa/trasferta: gli ultimi sette scontri diretti ufficiali sono finiti con tre (cinque volte) o quattro (due volte) segnature totali. Occhi puntati su Mastantuono e Hojlund, i migliori marcatori di Fiorentina e Napoli con - rispettivamente - 3 e 2 gol segnati.