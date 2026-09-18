Pronostici di oggi, doppia casalinga con Monaco ed Espanyol
Monaco-Lens, fiducia ai padroni di casa
Il Monaco riceve il Lens alle 20:45 in una partita che può offrire ai padroni di casa l’occasione per sfruttare un momento delicato degli avversari. Il club ospite ha infatti interrotto il rapporto con l’allenatore Dino Toppmöller dopo appena quattro giornate di Ligue 1, affidando temporaneamente la squadra a Yannick Cahuzac.
Un cambio tecnico così vicino alla partita può produrre una reazione, ma comporta anche inevitabili difficoltà nella preparazione. Il Monaco ha dalla propria il fattore campo e una rosa costruita per competere nelle zone alte della classifica. La giocata proposta è quindi il segno 1, confidando nella capacità dei monegaschi di assumere il controllo e sfruttare l’attuale instabilità del Lens.
Espanyol-Elche, il RCDE Stadium può fare la differenza
Alle 21:00 l’Espanyol affronta l’Elche al RCDE Stadium. I catalani cercano un risultato pieno che permetta loro di avvicinarsi alle posizioni europee, mentre gli ospiti non hanno ancora ottenuto una vittoria in questo avvio di campionato.
L’Elche ha comunque mostrato di poter creare problemi anche a rivali superiori, come confermato dalla combattuta sconfitta per 3-2 contro il Real Madrid. Per questo motivo la gara non appare scontata. L’Espanyol, tuttavia, può contare sul rendimento casalingo e sulla necessità di reagire dopo il passo falso con il Rayo Vallecano.
La seconda selezione della doppia è il segno 1 su Espanyol-Elche. La squadra di casa parte favorita, ma dovrà mantenere alta la concentrazione contro un avversario capace di rendersi pericoloso nelle ripartenze.
Riepilogo della doppia
Monaco-Lens: 1
Espanyol-Elche: 1
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