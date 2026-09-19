Pronostici Gol del weekend: cinquina da quasi 8!  

L’Augsburg arriva dal pareggio per 2-2 contro il Bayer Leverkusen, partita nella quale ha confermato di poter produrre occasioni anche contro avversari tecnicamente superiori. Il Werder Brema ha mostrato qualche progresso dopo il difficile avvio stagionale, ma continua a concedere spazi nella propria metà campo.

Il possibile recupero di Senne Lynen aumenta le alternative a centrocampo per i padroni di casa. La presenza di Niclas Füllkrug, invece, garantisce un punto di riferimento importante in attacco. L’equilibrio tra qualità offensiva e fragilità difensiva sostiene la previsione di almeno una rete per squadra.

Pronostico: Gol a quota 1,36

Stoccarda-Borussia Dortmund: attacchi protagonisti

Lo Stoccarda ha segnato sei reti nelle prime tre giornate di Bundesliga, andando a bersaglio contro Bayern Monaco, Colonia e Hoffenheim. Nello stesso periodo, però, ha incassato otto gol. Il Dortmund ha invece iniziato il campionato con tre vittorie consecutive e ha segnato tre reti sia contro l’Hoffenheim sia contro il Paderborn.

Gli esterni dello Stoccarda, Josha Vagnoman e Maximilian Mittelstädt, hanno partecipato a cinque dei primi sei gol della squadra. Il Dortmund parte con maggiore qualità complessiva, ma i numeri difensivi dei padroni di casa rendono probabile una partita aperta.

Pronostico: Gol a quota 1,33

Nizza-Lille: gli ospiti hanno iniziato meglio

Il Lille è tra le squadre francesi partite meglio e ha già dimostrato di poter segnare anche contro il PSG. Il Nizza ha avuto un rendimento meno continuo, ma davanti al proprio pubblico dovrà cercare una risposta dopo un avvio complicato.

Le due formazioni dispongono di giocatori capaci di creare superiorità sulle fasce e attaccare rapidamente la profondità. Un vantaggio nella prima parte dell’incontro potrebbe costringere la squadra in svantaggio ad aumentare il ritmo, favorendo il Gol.

Pronostico: Gol a quota 1,72

Fulham-Manchester United: punti pesanti a Craven Cottage

Il Fulham ha conquistato il primo punto stagionale pareggiando 0-0 sul campo del Liverpool. Il Manchester United ha invece raccolto quattro punti nelle prime quattro giornate ed è reduce dalla sconfitta per 3-2 contro il Brighton in Coppa di Lega.

Luke Shaw e Carlos Baleba sono da valutare, mentre il resto della rosa dello United risulta disponibile. Entrambe le squadre hanno bisogno di una vittoria per migliorare una classifica insoddisfacente. Il Fulham ha dimostrato di sapersi difendere, ma dovrà assumersi maggiori rischi rispetto alla trasferta di Anfield.

Pronostico: Gol a quota 1,45

Juventus-Atalanta: spettacolo atteso a Torino

La Juventus arriva dalla sconfitta per 3-2 contro il Sassuolo, maturata al termine di una partita particolarmente movimentata. L’Atalanta ha battuto lo stesso avversario per 2-1 e continua a presentare una chiara vocazione offensiva.

I bianconeri hanno qualità sufficienti per trovare la rete all’Allianz Stadium, ma dovranno evitare gli errori commessi nelle transizioni difensive. L’Atalanta può approfittare degli spazi e possiede diverse soluzioni per arrivare alla conclusione.

Pronostico: Gol a quota 1,75

Riepilogo della cinquina Gol

Werder Brema-Augsburg: Gol, quota 1,36

Stoccarda-Borussia Dortmund: Gol, quota 1,33

Nizza-Lille: Gol, quota 1,72

Fulham-Manchester United: Gol, quota 1,45

Juventus-Atalanta: Gol, quota 1,75

Moltiplicatore complessivo: 7,89