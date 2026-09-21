Pronostici campionato argentino, ecco cosa giocare in Aldosivi-Atletico Tucuman

Nove partite disputate, una sola vittoria e due pareggi. Totale? cinque punti in classifica che fanno dell’Aldosivi il fanalino di coda del torneo di Clausura della Liga Profesional argentina. L’ultima della classe ospita stasera l’Atletico Tucuman che ha fin qui conquistato tredici punti e viaggia ai margini dei primi otto posti della graduatoria, la zona che regala il biglietto per partecipare ai playoff finali.