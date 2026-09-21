Pronostici campionato argentino, ecco cosa giocare in Aldosivi-Atletico Tucuman
Nove partite disputate, una sola vittoria e due pareggi. Totale? cinque punti in classifica che fanno dell’Aldosivi il fanalino di coda del torneo di Clausura della Liga Profesional argentina. L’ultima della classe ospita stasera l’Atletico Tucuman che ha fin qui conquistato tredici punti e viaggia ai margini dei primi otto posti della graduatoria, la zona che regala il biglietto per partecipare ai playoff finali.
Comparazione quote: Aldosivi-Atletico Tucuman segno 2
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS