Pronostico Polonia-Bosnia, segno 1 oppure...

La Polonia rientra di sicuro tra le maggiori deluse per aver mancato la qualificazione al Mondiale. Una qualificazione sfuggita nella finale playoff, persa 2-3 contro la Svezia, dopo aver superato in semifinale l’Albania per 2-1. Zalewski e compagni tornano in campo per una gara ufficiale venerdì (nel frattempo sono andate in archivio due amichevoli archiviate con un ko per 0-2 contro l’Ucraina e un pareggio per 2-2 contro la Nigeria) per provare a conquistare la promozione dalla League B alla League A della Nations League.

Comparazione quote: Polonia-Bosnia Goal