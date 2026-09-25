Bari-Cosenza, pugliesi più forti delle assenze? Il pronostico

Comparazione quote: Bari-Cosenza segno 1

In primis perché i pugliesi in sei giornate hanno ottenuto tredici punti sui diciotto disponibili. In secondo luogo, perché iniziano questo turno di campionato (il settimo) potendo vantare la miglior difesa del torneo, insieme al Monopoli, con appena quattro gol al passivo. Al San Nicola arriva un Cosenza che ha solo due punti in cassaforte, frutto dei pareggi interni contro Cavese e Scafatese. In trasferta per i calabresi è notte fonda: tre sconfitte su tre con… tre gol fatti e dodici al passivo! Insomma, decisamente troppo poco per meritare fiducia nella sfida contro i pugliesi. Nonostante Rastelli debba fare i conti con i problemi legati agli infortuni, i favori del pronostico sono tutti per il Bari che, oltre a vincere, dovrebbe segnare almeno due gol. Il successo del Bari vale 1.28 per Eplay24, 1.25 per Sisal e Snai. L'esito Over 1,5 Casa è bancato a 1.50 da Eplay24 e NetBet, a 1.45 da Snai.