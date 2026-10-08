Pronostici Brasileirao, Palmeiras-Bahia: il pronostico sorride a...
La nottata di Brasileirao si chiude con Palmeiras-Bahia, match dall’esito sulla carta praticamente scontato anche se la distanza in classifica, in termini di posizioni, è minima.
Comparazione quote: Palmeiras-Bahia segno 1
Fa invece la differenza il totale dei punti all’attivo con il Palmeiras, secondo con 57 che ne ha ben 11 in più del Bahia a quota 46. Entrambe le squadre vantano un buon attacco (47 le reti messe a segno dall’undici di Rio contro le 43 dei suoi avversari) ma, anche in questo caso, la differenza sta tutta nelle reti subìte... solo 21 quelle della seconda della classe (miglior difesa del torneo), ben 35 quelle fin qui incassate dal Bahia. Morale poi alle stelle per il Palmeiras che ha conquistato la semifinale di Copa Libertadores mentre il Bahia è reduce dal ko (1-2) contro l’Atletico Pr dell’ultima uscita che ha fatto seguito a una bella striscia positiva composta da 5 pareggi di fila a cui avevano fatto seguito 4 successi consecutivi. Per le quote è il segno 1 che si lascia preferire: quota 1.61 su Eplay24, 1.60 su DomusBet, 1.58 su Betsson.
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