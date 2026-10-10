Seria A, sesta giornata: pronostico "Multigol" per Cagliari-Juventus

Comparazione quote: Cagliari-Juventus Multigol 2-3

La squadra di Pisacane vanta 4 vittorie, solo l’Inter è riuscita a conquistare l’intera posta non senza soffrire, nel secondo tempo, l’iniziativa da parte di Romano e compagni. Con 5 gol fatti e 2 al passivo il Cagliari si sta segnalando come squadra da No Goal e Under 2,5. Al pari dei sardi anche i bianconeri hanno fatto registrare l’Under 2,5 ben 4 volte su 5. L’unica “eccezione” è arrivata in casa del Sassuolo, un folle 3-2 per i neroverdi maturato interamente nel secondo tempo. La Juve sbarca in Sardegna con i favori del pronostico: il 2 vale 1.55 per Eplay24, 1.53 per Bwin e DomusBet. Le quote per l'1 del Cagliari oscillano tra 6 e 6.50. Non semplice leggere la sfida in termini di gol totali, tanto che i bookie propongono quote bilanciate per la classe di esito Under/Over 2,5. Il consiglio è di valutare il Multigol 2-3, proposto a 1.83 da Eplay24 e NetBet, a 1.90 da Sisal e Snai.