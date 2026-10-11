Pronostici Serie B, Modena-Verona: Belotti contro Mosquera

Dopo il Palermo , i bookie indicano nel Verona la squadra favorita per chiudere al primo posto in classifica al termine della regular season. Il percorso però sarà lungo e tortuoso, come sempre accade in Serie B . Tra gli ostacoli che l’Hellas di Baroni è chiamato a superare c’è il Modena , che ha raccolto 10 punti nelle prime 3 giornate. Ecco quote e pronostico di Modena-Verona: fischio d'inizio domenica 11 ottobre alle 19.30.

Comparazione quote: Modena-Verona Goal

La squadra allenata da Daniele Galloppa ha perso (immeritatamente) solo contro l’Avellino mentre le tre vittorie sono arrivate a spese di Benevento, Cremonese ed Empoli. Non episodi ma una dichiarazione d’intenti. Gli emiliani hanno subìto un gol esatto in 4 partite su 5, facendo sempre registrare l’esito “Multigol 1-2 primo tempo”. Il Verona è andato a corrente alternata, vincendo la prima e l’ultima gara giocata. Resta il fatto che dispone di giocatori in grado di decidere le partite da soli. Tirando le somme, da Modena-Verona è lecito attendersi almeno una rete per parte, anche vista la presenza di attaccanti come Belotti e Mosquera. L’esito Goal, che tra l’altro il Verona fa registrare puntualmente da 4 giornate consecutive, è in lavagna a 1.81 su Eplay24, a 1.80 su BetFlag, a 1.78 su Bwin.