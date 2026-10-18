Pronostico Parma-Torino, le quote del "rebus" del Tardini

Comparazione quote: Parma-Torino X primo tempo o X finale

Al campo il compito di smentire o confermare questa previsione. Va detto a onor del vero che Parma e Torino finora hanno sempre subìto almeno un gol in campionato e la prospettiva di festeggiare il primo clean sheet potrebbe allettare Gilardino e Abate. Altrettanto vero che parliamo del confronto tra due allenatori affamati: il Gila ha debuttato sulla panchina del Parma in casa dell’Inter e nulla ha potuto. Ignazio Abate vuole segnali di crescita dal suo Toro, che contro l’Udinese si è dimostrato cinico nello sfruttare i gravi errori dell’avversario. Un’annotazione per chiudere, relativa ai primi tempi: niente X al riposo per i ducali da 4 turni, i granata hanno centrato invece questo esito 4 volte su 6. L’ipotesi X primo tempo o X finale si può giocare a 1.61 su Eplay24, a 1.55 su Sisal e Snai.