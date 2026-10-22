Coppe europee, Milan e Atalanta nella terzina da gol

Le Coppe europee stanno regalando emozioni e spettacolo, assecondando le previsioni delle giocate che sono state consigliate durante questi giorni. Una delle terzine è stata centrata, valeva un moltiplicatore superiore a 5 e c'era di mezzo il Como. Ecco il dettaglio della giocata .

Fermarsi non è contemplato, spazio ad analisi e pronostici sulle partite di Europa League e Conference League di stasera.

Besiktas-Crystal Palace

Il Besiktas ha aperto l’Europa League con sette reti in due giornate: 4-1 al Marsiglia e 3-2 sul campo dell’Hoffenheim. Due successi che mostrano capacità realizzativa, ma anche una difesa ancora attaccabile. Il Crystal Palace arriva invece dal 3-2 subito a Lione e dal pesante 5-0 contro il Brighton, per un totale di otto gol incassati nelle ultime due uscite.

L’Over 2,5 trova sostegno soprattutto in questo squilibrio. Il Besiktas può mettere sotto pressione una retroguardia fragile, mentre il Palace ha comunque segnato due volte nell’ultima trasferta europea. Una rete iniziale potrebbe favorire una gara più aperta, con spazi per entrambe.

Pronostico: Over 2,5, quota 1,55.

Ajax-Atalanta

Alla Johan Cruijff Arena si affrontano due squadre che nell’ultimo turno europeo hanno trovato il gol, concedendolo però anche all’avversario. L’Ajax ha perso 2-1 contro l’Hajduk, mentre l’Atalanta ha superato il Pafos per 3-1. I bergamaschi sono poi caduti 3-2 contro il Milan, mostrando difficoltà nel contenere l’attacco rossonero ma anche la capacità di rientrare in partita.

Gli olandesi dovranno cercare maggiore continuità nella pressione e nella protezione della propria area. Se prenderanno l’iniziativa davanti al pubblico di casa, l’Atalanta potrà provare a sfruttare gli spazi alle spalle del centrocampo. Il Gol permette di seguire la qualità offensiva delle due formazioni.

Pronostico: Gol, quota 1,50.

Bournemouth-Milan

Il Bournemouth arriva dai successi per 3-0 sullo Sturm Graz e per 2-0 sul Sunderland. Il Milan ha risposto al debutto europeo negativo con il 4-0 di Salisburgo, prima di battere l’Atalanta 3-2. Sono sette reti nelle ultime due gare per i rossoneri, contro un avversario che ha già segnato cinque volte nelle prime due giornate di Europa League.

Le assenze di Gonçalo Ramos e Chukwueze riducono le alternative offensive di Amorim, che ha confermato l’impiego di Cissé. È un elemento da considerare, ma il Milan conserva soluzioni per rispondere alla pressione inglese. Il Bournemouth può trovare occasioni attraverso ritmo e iniziativa, mentre i rossoneri possono rendersi pericolosi quando superano la prima pressione.

Pronostico: Gol, quota 1,60.

Riepilogo della terzina

Quote di riferimento soggette a variazione.

Besiktas-Crystal Palace: Over 2,5, quota 1,55

Ajax-Atalanta: Gol, quota 1,50

Bournemouth-Milan: Gol, quota 1,60

Moltiplicatore totale indicativo: 3,72