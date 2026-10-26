Sassuolo-Lazio, aria di derby per Aquilani: il pronostico

La Lazio (insieme all’Inter) scappa e tutte le altre inseguono. Un copione che è continuato anche nell’ultimo turno con i biancocelesti che hanno liquidato anche la pratica Parma battendo gli emiliani per 2-1. Una vittoria che permette all’undici di Gattuso di guidare la classifica (insieme all’Inter) con 22 punti, quattro in più rispetto a Roma e Milan , primissime inseguitrici.

Comparazione quote: Sassuolo-Lazio Goal

Gli esami per la Lazio in questo avvio di stagione non finiscono mai e martedì, alle 18.30, ecco che arriva subito la trasferta di Reggio Emilia contro un Sassuolo che aveva iniziato abbastanza bene la stagione (superati i primi due turni di Coppa Italia più 7 punti conquistati tra la seconda e la quarta giornata di campionato) ma che poi, nelle ultime 4 esibizioni, è crollato vistosamente rimediando un solo punticino (1-1 in casa contro il Milan) in ben 360 minuti di gioco. L’ultimo ko per gli emiliani è arrivato sabato scorso al Sinigaglia, uno 0-2 per mano del Como che ha dominato il match senza concedere ai neroverdi la soddisfazione di un tiro nello specchio della porta.

La sfida contro la Lazio non sembra il viatico migliore per invertire la tendenza anche se i mezzi al Sassuolo non mancano. I biancocelesti vantano al momento la migliore difesa del campionato (solo 5 reti subìte) mentre quella degli emiliani (16 reti al passivo) se non è un colabrodo poco ci manca. Le quote concedono maggior fiducia al segno 2 che è però in lavagna a qualcosa più del doppio della posta ma, proprio per questo, potrebbe valere la pena provarlo. In alternativa c’è il Goal, molto più probabile sulla carta: quota 1.55 su Eplay24, 1.51 su MarathonBet, 1.50 su BetFlag.