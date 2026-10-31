Liverpool-Arsenal, il pronostico: occhio al "doppio zero" dei Gunners

Comparazione quote: Liverpool-Arsenal Over 0,5 Ospite 1° tempo

I Gunners si rituffano in campionato per sfidare il Liverpool, che dopo aver battuto Brentford e Brighton punta alla terza vittoria consecutiva in campionato (a metà settimana i Reds hanno superato il turno di Efl Cup battendo il Chelsea ai rigori, 1-1 al 90'). Impossibile non notare lo “zero” dei Gunners alla voce “pareggi" in campionato. Finora sette successi e un ko, che ha fatto rumore, sul campo del Brighton. Una sola sconfitta anche per i Reds, assai pesante: 0-3 ad Anfield contro il Manchester City. La lezione sarà servita? Nel complesso, quote alla mano, il match si prospetta equilibrato. La suggestione X rende 3.40 volte la posta su Eplay24, 3.35 su BetFlag, 3.25 su Snai. da tener presente però che l’Arsenal nelle 4 trasferte disputate in campionato non ha mai segnato un gol nel primo tempo. E l’Over 0,5 Ospite primo tempo si gioca a 1.94 su Eplay24 e StarYes, a 1.90 su Sisal.