Doppia X tra Anfield e il derby basco
Liverpool-Arsenal
Il Liverpool arriva dal 2-0 sul Brighton, mentre l’Arsenal ha battuto l’Everton con lo stesso risultato e conquistato sette vittorie nelle prime otto giornate. Il rendimento dei Gunners incontra però un avversario in crescita, capace di utilizzare anche un possesso meno insistito per colpire negli spazi.
Le assenze possono incidere sull’equilibrio. L’Arsenal deve rinunciare a Saka e allo squalificato Dowman, mentre il Liverpool valuta ancora Szoboszlai. Il ritorno di Wirtz tra le opzioni offensive offre invece ai Reds una soluzione importante tra le linee.
La lettura è quella di una partita nella quale nessuna delle due riesca a prevalere con continuità. Il pareggio resta una scelta esigente: l’efficacia dell’Arsenal e il momento del Liverpool possono trasformare anche un singolo episodio nella rete decisiva.
Pronostico: X, quota 3,35.
Athletic Bilbao-Real Sociedad
Il derby basco mette di fronte un Athletic rilanciato dal 4-0 sul Getafe e una Real Sociedad reduce da quattro vittorie consecutive in campionato. Il vantaggio ambientale di San Mamés bilancia quindi la maggiore continuità recente degli ospiti.
Il rientro di Laporte dopo la squalifica offre una soluzione importante alla difesa dell’Athletic. Restano invece attese le assenze di Sancet e Guruzeta, che riducono le alternative offensive. La Real può contare sul buon momento di Oskarsson e sulla qualità di Oyarzabal.
La scelta del pareggio nasce da questo confronto tra caratteristiche differenti. L’Athletic ha gli strumenti per interrompere la corsa degli ospiti, ma la Real possiede qualità sufficienti per evitare che il fattore campo diventi determinante. La produzione offensiva recente di entrambe rappresenta il principale rischio per la X, soprattutto se il derby dovesse aprirsi presto.
Pronostico: X, quota 3,55.
Riepilogo della doppia
- Liverpool-Arsenal, ore 17:30: X a 3,35
- Athletic Bilbao-Real Sociedad, ore 21:00: X a 3,55
Moltiplicatore finale: 11,89.
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