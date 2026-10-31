Juventus-Napoli, pronostico "Multi chance"
In classifica hanno gli stessi punti ma stavolta Juventus- Napoli non è una sfida di vertice. Le esibizioni poco brillanti delle due squadre distribuite nell’arco delle 9 giornate andate in archivio collocano bianconeri e partenopei a metà classifica a distanza siderale dalla vetta.
Comparazione quote: Juventus-Napoli X primo tempo o X finale
Proprio la mancanza di risultati mette sul banco degli imputati i due allenatori che, già più o meno in discussione, a seconda di come finirà questo match potrebbero veder scricchiolare la loro panchina già traballante. Rischia qualcosa in più Spalletti che viene dal ko di Marassi contro il Genoa che fa seguito a quello casalingo contro la Lazio e al pareggio interno di Europa League con il Rennes (in mezzo solo il 2-0 al Lecce). Allegri, che guarderà la partita dalla tribuna perché squalificato, respira un po’ di più dopo i due successi con Bodo/Glimt (in Champions League) e Monza intervallati dal 3-3 casalingo con la Roma. Tutto può accadere e, anche se non serve a nessuno, si può considerare l’X primo tempo o X finale, a quota 1.68 su Eplay24 e Netwin, a 1.62 su Snai.
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