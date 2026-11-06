Pronostico Everton-Coventry, Toffees favoriti contro "l'impareggiabile" Lampard

Comparazione quote: Everton-Coventry 1X+Over 1,5

I padroni di casa con un successo aggancerebbero il Chelsea al quarto posto in classifica, andando alla sosta con il morale altissimo. Il Coventry si è certamente ripreso dopo un avvio horror (4 ko su 4 e zero gol segnati) ma il fatto di avere in classifica 4 sole squadre alle sue spalle non può certo rasserenare Frank Lampard. Insieme ad Arsenal e Manchester City è proprio il Coventry l’unica squadra a non aver ancora pareggiato un match di campionato. L’Everton non ha mai segnato più di due reti né incassato due o più gol nei suoi match di Premier League.

In una sfida dal pronostico - sulla carta - favorevole all’Everton, si può valutare la combo 1X più Over 1,5: quota 1.44 su Eplay24 e NetBet, 1.38 su Snai.