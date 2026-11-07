Lipsia e Bologna cercano conferme, all’Olimpico spazio ai gol

Il weekend è iniziato alla grande con una proposta centrata. Clicca qui per la doppia vincente . Oggi tante partite in programma e nuovi consigli.

Lipsia-Augsburg

Il rendimento interno del Lipsia è il punto di partenza: quattro vittorie in quattro partite, 18 gol segnati e nessuno subito. Numeri costruiti su un campione ancora limitato, ma sufficienti a evidenziare la forza dei padroni di casa. L’Augsburg arriva invece da sei giornate senza successi, pur avendo trovato la rete in tutte le prime otto partite di Bundesliga. L’impegno europeo del Lipsia e il dubbio Nusa invitano alla prudenza, senza cancellare il vantaggio tecnico e il peso del fattore campo.

Pronostico: 1 a quota 1,40.

Parma-Bologna

Il Bologna ha vinto quattro delle ultime cinque gare di campionato, imponendosi nelle tre trasferte più recenti contro Lecce, Cagliari e Milan. La continuità offensiva rossoblù sostiene il segno esterno contro un Parma che al Tardini ha raccolto una sola vittoria in cinque incontri, segnando appena tre reti. I ducali hanno però ritrovato fiducia con il 3-0 sull’Atalanta e arrivano da due partite senza subire gol. Il 2 richiede quindi conferma contro un avversario in ripresa, non contro una squadra già battuta.

Pronostico: 2 a quota 1,70.

Roma-Sassuolo

La Roma ha realizzato 14 reti nelle prime cinque partite casalinghe, ma nelle ultime settimane ha concesso più del previsto. Il Sassuolo, reduce da quattro sconfitte consecutive in campionato, attraversa una crisi soprattutto difensiva: nelle ultime due giornate ha subito dieci gol. Per il Gol serve però anche il contributo neroverde. L’assenza di Berardi pesa, mentre Laurienté e il rientro di Thorstvedt offrono alternative per attaccare una Roma reduce dall’impegno europeo di Manchester.

Pronostico: Gol a quota 1,56.

Riepilogo

Lipsia-Augsburg, ore 15:30: 1 a 1,40 .

Parma-Bologna, ore 18:00: 2 a 1,70 .

Roma-Sassuolo, ore 20:45: Gol a 1,56.

Moltiplicatore finale: 3,71