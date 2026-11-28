Pronostico Sassuolo-Napoli: neroverdi senza difesa, Allegri cerca continuità
La prima di D’Aversa alla guida del Sassuolo è stata… rovinata da Osmajic: 0-2 casalingo con il Genoa di De Rossi e sesta sconfitta consecutiva in campionato. I neroverdi sono chiamati a invertire la rotta contro il Napoli di Allegri, dal canto suo in cerca di continuità dopo l’1-0 inflitto al Torino e il 2-2 in Champions contro il Manchester City. Ecco quote e pronostico di Sassuolo-Napoli, in programma domenica 29 novembre alle ore 15.00.
Comparazione quote: Sassuolo-Napoli Over 0,5 ospite primo tempo
Con 31 reti subìte in 12 giornate, la difesa neroverde è la più battuta della Serie A. Il Napoli a Monza (4-1 partenopeo) ha dimostrato di saper colpire difese “allegre” come quella del Sassuolo ma resta sempre qualche incognita viste le prove esterne - deludenti - offerte da Hojlund e compagni contro Venezia e Juventus.
Merita risalto lo score di metà gara degli azzurri: in trasferta, si registrano 5 situazioni di parità all’intervallo (X primo tempo) e una di vantaggio, 1-0 in casa della Fiorentina.
A prescindere dall’esito dei primi 45 minuti, potrebbe valere la pena provare (almeno) un gol del Napoli nel primo tempo: un’opzione offerta a 1.57 da Eplay24, Sisal e Snai.
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