Archiviato lo spettacolare 2-2 in Champions contro il Psg dell’ex Luis Enrique, la Roma è pronta a riattivare la “modalità campionato”. Qui i giallorossi ripartono dal sontuoso successo (5-1) ottenuto sul campo del Parma, con poker di uno scatenato Malen. La squadra di Gasperini si appresta a ricevere il Monza di un altro ex, Ivan Juric, che lunedì scorso ha battuto per 3-0 la Fiorentina. Ecco quote e pronostico di Roma-Monza, in programma domenica 29 novembre alle ore 18.00.