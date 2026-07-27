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Nuovo ambasciatore per ACSI

Nuovo ambasciatore per ACSI

L'Associazione di Cultura Sport e Tempo Libero ha presentato il cantante Zelli ad Anzio e il suo progetto Cantare in libertà
2 min
Continua l'impegno culturale e sociale di Acsi – Associazione di Cultura Sport e Tempo Libero. L'Ente di promozione sportiva - che opera anche come Associazione di promozione sociale (APS) - ha co-organizzato lo scorso 24 luglio ad Anzio una serata dedicata ai diritti civili. Nel campo dello Sport, ACSI promuove la diffusione di numerose discipline, organizzando gare, campionati e corsi di formazione; nel campo del sociale e della cultura, sostiene l'inclusione delle persone disabili, le attività di volontariato e il turismo sociale. Con grande partecipazione di pubblico, ad Anzio ACSI ha collaborato alla realizzazione di una serata dal titolo "Omaggio a Edda Billi", evento dedicato ai mondi femminili tra cultura, moda, diritti e impegno sociale, in un percorso di confronto e valorizzazione del ruolo delle donne nella società contemporanea. Nella serata è stato annunciato Valerio Zelli (in foto) come nuovo Ambasciatore ACSI. Cantante, autore e compositore del gruppo O.R.O. - Zelli ha raccontato del suo “Cantare in Libertà”, un progetto che unisce arte, educazione e rinascita personale all’interno della Casa Circondariale di Foggia, un istituto complesso, segnato da un costante sovraffollamento e da molte delle criticità che caratterizzano il sistema penitenziario italiano. La sinergia con ACSI incrocia attività di volontariato con scopi comuni. Ha contribuito a costruire la serata anche l'Associazione culturale Occhio dell'Arte APS presieduta da Lisa Bernardini, che con ACSI è affiliata.

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