Mihajlovic è il futuro del Bologna

BOLOGNA- Tutto è pronto a Casteldebole per il ritorno di Mihajlovic, e tutti i suoi calciatori cosa hanno pensato di organizzare una grigliata al centro tecnico. Detto che l’ufficialità arriverà solo dopo lo sbarco a Casteldebole del nuovo responsabile dell’area tecnica, l’idea della società è quella di andare avanti con Mihajlovic, che si sta meritando la permanenza con i risultati e non perché ha ancora un anno di contratto. Per il momento l’allungamento del suo contratto non è una priorità, e questa decisione dovrà essere presa solo una volta che sarà arrivato a Casteldebole anche il nuovo direttore sportivo. Intanto il governo rossoblù ha buttato via un altro giorno per quanto riguarda i programmi futuri. Perché è evidente come il direttore sportivo non debba essere annunciato ma avvertito sì, non fosse altro per permettergli di cominciare a lavorare per il Bologna. Ormai tutti sono convinti che la scelta di Saputo sia caduta su Giovanni Sartori, che insieme all’Atalanta ha già deciso di separarsi e non torneranno assolutamente indietro. Inoltre Sartori ha dato da settimane la sua disponibilità totale al Bologna e non ha alcuna intenzione di rimangiarsela, sicuro com’è di poter fare un lavoro importante.