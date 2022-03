Usa-Ucraina: 10% degli incassi ai bambini colpiti dalla guerra

La USTA, la Federtennis statunitense, ha annunciato che il 10% dell'incasso del preliminare di Billie Jean King Cup USA-Ucraina sarà devoluto allo "Ukraine Crisis Relief Fund", il fondo di Save the Children per aiutare in primis i bambini colpiti dalla guerra. La sfida, che qualifica per la fase a gironi di settembre della principale manifestazione a squadre del tennis femminile, è in programma allo Harrah's Cherokee Center di Asheville il 15 e 16 aprile. Previste anche donazioni da parte di sponsor locali dell'evento e una serie di ulteriori iniziative sul posto per incentivare gli spettatori ad aiutare ulteriormente la raccolta fondi per contrastare una crisi umanitaria sempre più grave. "La USTA si unisce alle organizzazioni che governano il tennis nel condannare l'invasione dell'Ucraina e continua a spingere per la pace", ha detto Stacey Allaster, ex presidente della WTA e oggi Chief Executive per la sezione tennis professionistico della Federazione USA. "Siamo impegnati ad accogliere la nazionale ucraina e dare loro tutto il supporto possibile durante la sfida di Asheville. Useremo questo evento insieme per aiutare il popolo ucraino", ha aggiunto Allaster.