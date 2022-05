Roland Garros, Djokovic e Nadal volano agli ottavi

PARIGI (FRANCIA) - Nole Djokovic e Rafa Nadal approdano senza troppi affanni agli ottavi di finale del Roland Garros, secondo Slam della stagione in corso su campi in terra battuta di Parigi. Il 35enne serbo numero uno del mondo si è sbarazzato in tre set del 32enne lo sloveno Aljaz Bedene (6-3, 6-3, 6-2) e nel prossimo turno sfiderà l'argentino Diego Sebastian Schwartzman, che ha invece avuto la meglio sul bulgaro Grigor Dimitrov (6-3, 6-1, 6-2). Successo netto anche per lo spagnolo che ha avuto la meglio sull'olandese Botic Van De Zandschulp (6-3, 6-2, 6-4) e agli ottavi affronterà il canadese Felix Auger-Aliassime, vittorioso sul serbo Filip Krajinovic con il risultato di 7-6(3), 7-6(2), 7-5.