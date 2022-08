Atp Montreal, Sinner saluta agli ottavi: vince Carreno Busta

MONTREAL (Canada) - Termina l'avventura in Canada per Jannik Sinner che viene eliminato agli ottavi del torno Atp di Montreal. Il 20enne altoatesino, n.12 al mondo e settimo favorito del seeding, ha ceduto per 6-2 6-4 in un'ora e 24 minuti di gioco al 31enne Pablo Carreno Busta. Lo spagnolo dopo aver fatto fuori Matteo Berrettini si concede il lusso di battere anche un altro azzurro con una partita di spessore che non ha lasciato chance a Sinner. Ora contro Draper, Carreno Busta proverà a giocarsi un posto in semifinale in questo torneo dove i big hanno già fatto tutti le valigie