Atp Barcellona, Sinner vola agli ottavi: battuto Schwartzman

BARCELLONA - Esordio senza problemi per Jannik Sinner al torneo Atp 500 di Barcellona , il "Barcelona Open Banc Sabadell" che si sta disputando sulla terra rossa. L'altoatesino batte in due set (6-2, 6-4) Diego Schwartzman , che aveva già battuto una settimana fa al Masters di Montecarlo . Con questo risultato Sinner vola agli ottavi di finale, conquistando la vittoria numero 25 della sua stagione.

Sinner, sfida inedita con Nishioka

Direttamente al secondo turno e accreditato come quarta testa di serie, sulla "Pista Rafa Nadal" Jannik Sinner batte 6-2 6-4 Diego Schwartzman. Un’ora e 40 minuti di gioco bastano all’altoatesino per chiudere un match solido, sempre in controllo anche con una leggera distrazione sul finire del secondo set, dove l'argentino ha tentato la rimonta. Sinner se la vedrà ora con Yoshihito Nishioka, 27enne giapponese che occupa la 35ª posizione della classifica Atp, che ha avuto la meglio su David Goffin per 6-1 7-5. Si tratta di una sfida inedita.