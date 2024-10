Fognini diretta Parigi Bercy: segui la sfida a Bublik. Poi tocca a Sonego. Tennis oggi LIVE

PARIGI (FRANCIA) - Due i tennisti azzurri impegnati oggi, lunedì 28 ottobre, al primo turno del Masters 1000 di Parigi Bercy , l'ultimo torneo del 2024. Dopo la sconfitta di Darderi contro Griekspoor , c'è grande attesa per l'esordio di Fabio Fognini e Lorenzo Sonego . I due azzurri, entrambi provenienti dalle qualificazioni , sfidano rispettivamente il kazako Alexander Bublik (n.33 del ranking) e il cileno Nicolas Jarry (n.37 Atp). Segui la giornata in diretta .

18:50

Fognini perde il servizio a zero: 6-5

Fognini concede il break a zero e regala a Bublik la possibilità di servire per il set

18:47

Bublik si porta sul 5-5

Gara che continua ad essere equilibrata: il kazako mantiene il servizio e pareggia: 5-5 il punteggio.

18:42

Fognini avanti 5-4

Fognini si affida ancora una volta al servizio e vola sul 40-15, poi commette un errore evitabile, con un dritto incrociato, ma alla fine porta a casa il game, sfruttando un errore di Bublik, che manda in rete un passante).

18:40

La gara resta equilibrata: 4-4

Ancora un turno di servizio senza particolari scossoni: Bublik sfrutta un paio di errori di Fognini e si porta sul 4-4.

18:36

Fognini perfetto al servizio: 4-3

Due servizi vincenti e due ace per Fognini, che porta a casa il game in modo più semplice del previsto. L'azzurro vola sul 4-3

18:34

Bublik pareggia: 3-3

Bublik parte forte, poi Fognini mette a segno un gran dritto ad incrociare. Il kazako si porta 40-15 con due super servizi, ma subisce il ritorno del tennista azzuro. Il game si decide ai vantaggialla fine Bublik pareggia: 3-3

18:30

Fognini tiene il servizio: 3-2

Perfetto Fognini nel suo turno di battuta: l'azzurro si porta sul 3-2.

18:25

Fognini-Bublik 2-2

Game a zero per il kazako che si riporta in parità.

18:22

Fognini-Bublik, c'è il controbreak del kazako

Il kazako risponde bene, sfruttando gli errori di Fabio col dritto: Alexander firma così l'immediato controbreak.

18:19

Fognini-Bublik 2-0, c'è il break di Fabio

L'azzurro strappa subito il servizio al kazako. Avanti 40-30, Alexander commette un sanguinoso doppio fallo che porta il game ai vantaggi: qui Fabio converte la prima palla break del match.

18:15

Fognini-Bublik 1-0

Ottima partenza per l'azzurro che chiude il turno di battuta a 15 con l'ace, muovendo per primo il punteggio nel match.

18:13

Fognini-Bublik, si parte

Inizia il match con Fabio al servizio.

18:07

Fognini e Bublik in campo

L'azzurro e il kazako fanno il loro ingresso sul campo 1 a Parigi Bercy, accolti dagli applausi del pubblico.

18:00

Atp Parigi Bercy, cresce l'attesa per Fognini-Bublik

Ancora pochi minuti e si alzerà il sipario su uno dei match più attesi del primo turno del torneo francese. Sul campo 1 infatti Fabio e Alexander, due dei tennisti più imprevedibili del circuito.

17:54

Kecmanovic batte Baez: ora tocca a Fognini

Il serbo piega in tre set - 6-4, 6-7 (6), 7-5 - l'argentino Baez sul campo 1. Tra poco scenderanno in campo Fabio Fognini e Alexander Bublik.

17:40

17:25

17:15

17:05

Baez raggiunge Kecmanovic: si va al terzo set. Slitta Fognini

L'argentino fa suo il secondo parziale della partita: 7-6 (6) dopo un'ora e 40' di partita. Slitta ancora l'inizio del march tra Fognini e Bublik.

16:55

Baez-Kecmanovic, il secondo set si decide al tie-break

Sarà il tie-break a decidere l'esito del secondo parziale del match tra l'argentino e il serbo, che ha vinto il primo con il punteggio di 6-4. Al termine della sfida toccherà a Fognini e Bublik.

16:45

Parigi Bercy, Sonego approda nel tabellone principale

Il torinese supera in due set lo spagnolo Carballes Baena e raggiunge il main draw: è pronto alla sfida con Jarry. LEGGI TUTTO

16:35

16:25

Atp Parigi Bercy, eliminato Darderi: avanza Griekspoor

Termina al primo turno l'avventura di Luciano Darderi nel Masters 1000 di Parigi-Bercy. L'azzurro cade infatti in due set, 6-3 6-4, contro l'olandese Tallon Griekspoor, n. 39 della classifica mondiale dopo neanche un'ora di gioco (58 minuti). Nel prossimo turno Griekspoor se la vedrà con Alexander Zverev.

16:20

Fognini-Bublik, i precedenti

L'azzurro e il kazako si sfideranno per la seconda volta in carriera: l'unico precedente risale al torneo di Metz dello scorso anno quando Fabio vinse in rimonta con il punteggio di 4-6, 7-6 (7), 7-6 (5).

16:15

Fognini-Bublik, a che ora si gioca

Il match tra l'azzurro e il kazako è il quarto match in programma sul Campo 1, al termine della sfida tra l'argentino Baez e il serbo Kecmanovic giunta al secondo set. La partita dovrebbe avere inizio non prima delle 16:30.

16:10

Atp Parigi Bercy, dove vederlo in tv e streaming

L'Atp Masters 1000 di Parigi, ultimo torneo del 2024 che vedrà protagonista ben sette italiani (Fognini, Sonego, Sinner, Berrettini, Musetti, Cobolli e Arnaldi) è trasmesso da Sky Sport sui canali Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203) e in streaming su Now e Sky Go.

