Non iniziato10/29/2025, ore 2:45:
Zizou Bergs Ranking: 41
0
0
Jannik Sinner Ranking: 2

Sinner diretta Masters 1000 Parigi: segui il match contro Bergs. Tennis oggi LIVE

L'azzurro scende in campo in Francia per riprendersi il primo posto nel ranking: tutti gli aggiornamenti
2 min
TagssinnerBergs
Aggiorna

Jannik Sinner scende in campo contro il belga Zizou Bergs al secondo turno del Masters 1000 di Parigi. Dopo aver vinto il Six Kings Slam e il torneo Atp 500 di Vienna, l'azzurro vuole continuare ad alzare trofei per tornare numero uno del mondo. Un evento possibile nel breve periodo dopo il ko inaspettato di Alcaraz. L'esordio non è durissimo: Berges, al momento, occupa la posizione numero 41 nel ranking. Segui la partita in diretta.  

13:45

La striscia positiva sul cemento 

 Sinner è imbattuto da 21 partite sul cemento indoor e non si vuole fermare in Francia

13:33

L'ultima intervista di Sinner

Ecco le ultime parole del campione italiano, pronunciate prima di scendere in campo a Parigi APPROFONDISCI 

13:20

Sinner-Bergs: i precedenti

Sinner e Bergs non si sono mai affrontati in gare ufficiali. Questa sarà la primissima volta con il 26enne di Lommel che ha già vinto il suo primo match nella capitale francese, battendo in tre set Michelsen 

13:10

Jannik insieme a Mbappé

Prima del debutto, Sinner è stato infatti avvistato in un ristorante di Parigi insieme a Mbappé, l’attaccante francese del Real Madrid LEGGI QUI 

13:03

Missione primo posto

Sinner, in caso di vittoria del torneo di Parigi, metterà la freccia su Alcaraz e quindi tornerà numero uno al mondo prima delle Finals di Torino

13:00

Sinner in tv

La partita di Sinner sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201) e in diretta streaming su Sky Go, NOW e Tennis Tv 

 Parigi 

