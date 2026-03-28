Sabalenka-Gauff diretta finale femminile Miami: segui il tennis oggi LIVE

MIAMI (USA) - Alla vigilia della finale maschile, in cui Jannik Sinner andrà a caccia del 'Sunshine Double' contro il ceco Jiri Lehecka, a Miami i fari sono puntati su Aryna Sabalenka e su Coco Gauff . La 27enne bielorussa e numero uno del mondo ( 'Sunshine Double' nel mirino anche per lei ) e la 22enne statunitense (n.4 Wta) si sfidano infatti oggi (28 marzo, ore 20 italiane circa) nell'atto conclusivo del Wta 1000 della Florida (cemento). Segui la diretta della partita con tutti gli aggiornamenti in tempo reale .

Aryba Sabalenka tiene il servizio a 15 e dopo 38' di gioco chiude così sul 6-2 in proprio favore (e senza concedere nemmeno una palla break) il primo set della finale del Wta 1000 contro Coco Gauff.

Buona la partenza di Gauff nel secondo set: la statunitense tiene il servizio a 30 e si porta avanti 1-0 su Sabalenka . In questo parziale sarà la bielorussa ad inseguire.

20:43

Altro break per la bielorussa, che servirà per il set

Un altro break per Sabalenka: sul 15-40 Gauff si salva una volta ma non la seconda, con la bielorussa che allunga sul 5-2 e al cambio di campo andrà a servire per portare a casa il primo set della finale femminile a Miami.

20:39

Nuovo allungo della 'Tigre': 4-2

Nuovo allungo di Sabalenka: la 'Tigre' bielorussa tiene il servizio senza concedere palle break a Gauff (e chiudendo il game con un ace sul 40-30), portandosi sul 4-2 nel primo set di questa finale di Miami.

20:33

La statunitense annulla tre palle break e resta a galla

Sul 15-0 Gauff commette un doppio fallo e va nel pallone, Sabalenka ne approfitta per portarsi sul 15-40 ma la statunitense ritrova la lucidità e dopo aver annullato tre palle break (una ai vantaggi), alla fine la spunta e resta così aggrappata a questo primo set. Ora in battuta andrà la bielorussa, avanti 3-2 nel punteggio e sempre avanti di un break.

20:25

Sabalenka non concede chance: 3-1

Coco Gauff lotta, ma sul 30-30 Sabalenka accelera e consolida così nuovamente il break ottenuto nel primo game: servizio tenuto per la bielorussa, ora avanti 3-1 nel secondo set della finale femminile a Miami.

20:19

C'è anche Gauff: servizio a zero per la padrona di casa

Reazione di Coco Gauff: spinta dal tifo di casa, la statunitense tiene il servizio a zero e muove il punteggio nel primo set della finale femminile a Miami. Al cambio di campo andrà in battuta Aryba Sabalenka, adesso avanti 2-1 e ancora in vantaggio di un break.

20:16

La bielorussa rimonta da 0-30 ed è già in fuga: 2-0

Sabalenka va sotto 0-30, reagisce con un ace e poi chiude il game in rimonta con tre punti di fila: la bielorussa vola sul 2-0 ed è già in fuga nel primo set della finale del Wta 1000 di Miami.

20:13

Subito un break per Sabalenka

Subito un break per Sabalenka: sotto 0-30, Gauff commette un doppio fallo e concede così tre chance alla bielorussa che sfrutta la seconda e si porta subito avanti 1-0 nel primo set di questa finale femminile a Miami.

20:10

Iniziata la finale con la statunitense al servizio

Iniziata la finale femminile a Miami, con la statunitense Coco Gauff al servizio e la bielorussa Aryna Sabalenka in risposta.

20:06

Riscaldamento in corso, tra poco via alla finale femminile

Riscaldamento in corso sul cemento dello Stadium di Miami per Aryna Sabalenka e Coco Gauff, avversarie nella finale del Wta 1000 della Florida che inizierà tra pochi minuti.

20:04

La bielorussa e la statunitense entrate in campo tra gli applausi

La bielorussa Sabalenka e la statunitense Gauff hanno fatto il loro ingresso in campo tra gli applausi degli spettatori presenti sugli spalti dello Stadium, dove tra poco si sfideranno nella finale del Wta 1000 di Miami.

20:01

Tutto pronto a Miami per la finale tra Sabalenka e Gauff

Tutto pronto a Miami per la finale del Wta 1000 della Florida tra Sabalenka e Gauff, in programma tra poco sul cemento dello Stadium.

19:48

Sabalenka incanta a Miami con la pelliccia tigrata: il costo è pazzesco

Aryna Sabalenka dà spettacolo in campo e fuori. Nei giorni scorsi a Miami la bielorussa ha incantato i fan indossando una pelliccia tigrata dal costo pazzesco… APPROFONDISCI

19:39

Percorso netto a Miami per Sabalenka: in finale senza perdere set

Percorso netto per Aryba Sabalenka, che a Miami è arrivata alla finale contro Coco Gauff senza perdere alcun set. Per la bielorussa numero uno del mondo successi netti contro le statunitensi Li e McNally, poi contro la cinese Zheng agli ottavi, contro l'altra statunitense Baptiste nei quarti e poi in semifinale contro la kazaka Rybakina (già battuta di recente nella finale del Wta 1000 Indian Wells, mentre l'attuale numero 2 del mondo si era imposta a inizio anno nella finale degli Australian Open).

19:28

Dal brivido contro Cocciaretto alla finale: il cammino di Gauff a Miami

Il cammino che ha portato Coco Gauff in finale a Miami ha rischiato di interrompersi al debutto per la statunitense, che nel secondo turno (il primo lo ha saltato grazie a un 'bye') ha dovuto faticare forse più del previsto contro Elisabetta Cocciaretto (all'inizio del terzo set l'azzurra aveva trovato il break portandosi sul 2-0, prima di subire la rimonta dell'avversaria). La numero 4 del mondo ha poi battuto sempre in tre set la connazionale Parks, la rumena Cirstea agli ottavi e la svizzera Bencic ai quarti, per poi superare in due set la ceca Muchova in semifinale.

19:16

Tra la bielorussa e la statunitense 12 precedenti: il bilancio

Sono 12 i precedenti tra Aryna Sabalenka e Coco Gauff, con il bilancio in parità. Sei i successi della 27enne bielorussa numero uno del mondo che ha vinto nel 2020 a Ostrava (ottavi); nel 2023 a Indian Wells (quarti); nel 2024 agli Australian Open (semifinali) e a Wuhan (semifinali); nel 2025 a Madrid (finale) e alle Wta Finals di Riyadh (Round 1). Sei vittorie anche per la 22enne statunitense (n.4 Wta) si è invece imposta nel primo incrocio del 2020 a Lexington (ottavi); nel 2021 a Roma (ottavi); nel 2022 a Toronto (ottavi); nel 2023 agli Us Open (finale): nel 2024 alle Wta Finals di Riyadh (semifinali) e nel 2025 al Roland Garros (finale).

19:07

Sabalenka show a Miami: per Aryna un hot dog da 100 dollari

Non solo tennis per la tennista bielorussa Aryna Sabalenka, che al Miami Open si è resa protagonista di un momento tanto curioso quanto divertente mangiando un hot dog da 100 dollari… LEGGI TUTTO

19:00

Sabalenka-Gauff a Miami: dove vederla in tv e in streaming

La sfida tra Aryna Sabalenka e Coco Gauff, finale del Wta 1000 di Miami, sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Tennis e Super Tennis. La partita potrà essere seguita anche in streaming su Sky Go, NOW, supertennis.tv e SuperTenniX.

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