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Bertolucci asfalta tutti: "Musetti? Si può tifare per un giocatore senza..."

L'ex tennista ed ex capitano azzurro difende il toscano, criticato sui social dopo il ko con Fils nei quarti dell'Atp 500 di Barcellona: cos'ha detto
3 min
TagsbertoluccimusettiTennis

ROMA - Un 2026 fin qui complicato per Lorenzo Musetti che aveva iniziato l'anno alla grande negli Austrlian Open, frenato però da un infortunio nei quarti che lo costrinse al ritiro quando era avanti due set a zero contro Nole Djokovic.

Musetti, prima parte di stagione complicata

Dallo Slam di Melbourne in poi poche gioie per l'azzurro, tornato in campo sul cemento di Indian Wells ma subito ko nel Masters 1000 statunitense (eliminato dall'ungherese Fucsovic) così come successo poi sulla terra rossa in quello di Montecarlo (battuto dal monegasco Vacherot). Segnali di ripresa sono comunque arrivati nei giorni scorsi sulla terra rossa dell'Atp 500 di Barcellona, dove Musetti ha battuto lo spagnolo Landaluce e ha poi superato Moutet, prima di arrendersi nei quarti all'altro francese Fils.

 

 

Bertolucci difende l'azzurro, criticato sui social

Una sconfitta costata qualche critica sui social al 24enne toscano, che resta comunque n.9 nel ranking Atp ed è stato difeso a spada tratta da Paolo Bertolucci: "Inspiegabili le cattiverie che si leggono su Musetti per aver perso a Barcellona - ha scritto l'ex tennista ed ex capitano azzurro sul proprio profilo X -. Si può tifare per un giocatore senza denigrarne un altro".

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