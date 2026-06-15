Emilia-Romagna Tennis Cup: avanzano Ofner, Van Assche e Napolitano

Parma, 15/06/2026. Sono Luca Van Assche (vittorioso in tre set sullo spagnolo Sanchez Izquierdo), Sebastian Ofner (63 64 all’italiano Brancaccio) e Stefano Napolitano , che dopo tre ore di lotta ha superato Agamenone, i primi tennisti a raggiungere gli ottavi di finale alla quinta edizione dell’ Emilia-Romagna Tennis Cup , torneo ATP Challenger 125, in programma fino a sabato 20 giugno sui campi in terra rossa del Circolo del Castellazzo a Parma (biglietti giornalieri e abbonamento a tutto il torneo, organizzato da Master Group Sport in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna, in vendita sul circuito Vivaticket). Questo l’esito dei primi tre match di primo turno andati in scena oggi al Castellazzo. In mattinata sei tennisti sono usciti vincenti dai round di qualificazione aggiungendosi al tabellone principale: gli italiani Alexander Weis, Enrico Dalla Valle e Juan Manzano , lo spagnolo Oriol Roca Batalla, il tedesco Luca Wiendemann e lo statunitense Ryan Seggerman. Domani in campo, tra gli altri, la testa di serie numero 1 Jesper De Jong.

Nel primo derby azzurro di giornata Alexander Weis ha avuto la meglio su Lorenzo Bocchi al termine di un match combattutissimo chiudendo la pratica con il punteggio di 76(3) 64. Ben più di tre le ore di gioco nell’altro derby azzurro di qualificazione tra l’italo-argentino Juan Martin Manzano e il marchigiano Tommaso Compagnucci. Dopo aver vinto il primo set per 63 Manzano ha ceduto il secondo al termine di un equilibrato tie break vinto da Compagnucci al sedicesimo punto. Il terzo set sembrava indirizzato agevolmente verso il successo di Manzano con l’italo-argentino avanti 5-2 e un doppio match point annullato. Ma proprio in quel momento un attacco di crampi rimescolava le carte agevolando la rimonta di Compagnucci fino al 4-5. Manzano trovava però le risorse, e alcuni punti spettacolari, per chiudere il match con il punteggio di 63 67(7) 64 dopo 3 ore e 33 minuti di battaglia. Enrico Dalla Valle è il terzo azzurro a qualificarsi per il tabellone principale. Dopo una falsa partenza con il break subito in apertura, il romagnolo ha iniziato a macinare punti su punti conquistando prima il controbreak e poi il break decisivo nell’ottavo gioco per chiudere il primo set sul 63. Nel secondo set a regnare è stato l’equilibrio spezzato proprio sul finale dal break vincente del romagnolo che con il punteggio di 63 75 approda così nel main draw. «Il livello è molto alto – commenta il tennista romagnolo – Sapevo che oggi sarebbe stata tosta, con Paul avevo giocato già diverse volte e sapevo che sarebbe stato un match impegnativo che sono contento di aver vinto in due set. Ora riposo e poi spero di essere nella forma migliore per il primo turno».

Approda nel main draw anche Ryan Seggerman che, alle 2h40m del primo turno aggiunge ora le 2h26m necessarie per avere la meglio in tre set del colombiano Miguel Tobon: 64 36 76(5) il punteggio a favore del californiano già vincitore in doppio dell’Emilia-Romagna Tennis Cup nel 2025. Vittorie agevoli, infine, per lo spagnolo Oriol Roca Batalla (63 63 nel derby iberico contro Sanchez) e per il tedesco Luca Wiendemann vittorioso per 64 61 sul francese Martineau.

Ha preso il via oggi anche il torneo di doppio con un derby tutto italiano tra Federico Bondioli e Carlo Alberto Caniato che hanno avuto la meglio su Francesco Passaro e Jacopo Vasami in un’ora e mezza di gioco con il punteggio di 63 36 108. Da martedì tutti gli altri incontri. Nella parte alta le teste di serie numero 1, lo svizzero Jakub Paul e l’americano Seggerman se la vedranno con Travaglia e Tseng, mentre nella parte bassa le teste di serie numero 2, il canadese Cleeve Harper e l’americano George Goldhoff se la vedranno con Isaro-Kaliyanda Poonacha. Negli altri incontri Brancaccio-Damas sfideranno Martinez-Sanchez Izquierdo, Ruehl-Veldheer se la vedranno con Pujol Navarro-Vega Hernandez, Jung-Uesugi saranno opposti ai rumeni Jecan-Pavel, mentre Kalyanpur-Talor se la vedranno con gli statunitensi Lammons-Withrow. Chiude il primo turno del torneo di doppio il match tra Mansouri-Neuchrist contro Kadhe-Zormann.

La testa di serie numero 1 del torneo, l'olandese Jesper De Jong (vincitore del torneo nel 2024) fa il suo esordio parmense nella giornata di martedì 16 e se la vedrà al primo turno con il serbo Laslo Djere (ex numero 27 al mondo). Sempre martedì c’è il derby italiano tra l’ex semifinalista del Roland Garros Marco Cecchinato opposto alla wild card, il giovane veronese Carlo Alberto Caniato. Le altre due wild card sono il romagnolo Federico Bondioli, che se la vedrà con l’ecuadoriano Alvaro Guillen Meza, e il giovanissimo 18enne romano Jacopo Vasami contro Ilia Simakin nel match serale sul campo centrale. Promettono spettacolo i derby spagnoli tra Pedro Martinez (testa di serie numero 6) opposto a Daniel Rincon, e l’esperto Roberto Carballes Baena che se la vedrà con Miguel Damas. In casa azzurra Stefano Travaglia giocherà contro Petr Bar Biryukov. Altri match da seguire con attenzione: la testa di serie numero 3 Damir Dzumhur se la vedrà con Buvaysar Gadamaur, mentre il colombiano Daniel Galan sfiderà l’ungherese Piros. Gli avversari di Francesco Passaro e del tennista di Taipei Chun-Hsin Tseng, usciranno, infine, dalle qualificazioni.