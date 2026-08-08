Tutto pronto a Todi per il via degli “Internazionali”

Da diciotto anni Todi rappresenta uno dei luoghi simbolo della crescita del tennis italiano. Una città che ha saputo trasformare un torneo Challenger in un appuntamento di riferimento del calendario internazionale, facendo dei campi del Tennis Club Todi 1971 una vera e propria palestra di campioni.

Dal 9 al 16 agosto torna l'appuntamento con gli Internazionali Città di Todi | Sidernestor Tennis Cup, manifestazione organizzata da MEF Tennis Events che, nel corso degli anni, ha visto transitare alcuni dei più grandi protagonisti del tennis mondiale prima della loro definitiva consacrazione. Un dato racconta meglio di ogni altro il valore della manifestazione: sette degli otto italiani oggi presenti nella Top 100 mondiale hanno disputato il torneo di Todi nel percorso della loro crescita agonistica.

Anche l'edizione 2026 conferma questa vocazione. A guidare il gruppo azzurro saranno l'ex numero 60 del mondo Stefano Travaglia, il semifinalista del Roland Garros 2018 Marco Cecchinato e l'idolo di casa Francesco Passaro, pronto a ritrovare il pubblico umbro dopo il rientro dall'infortunio al polso. Grande attenzione anche ai giovani talenti Federico Bondioli e Filippo Romano, protagonisti di una nuova generazione che proprio a Todi avrà l'occasione di misurarsi in uno dei tornei più prestigiosi del circuito ATP Challenger.

Accanto agli italiani saranno presenti anche importanti protagonisti internazionali come l'austriaco Lukas Neumayer, l'argentino Federico Agustin Gomez e il promettente ceco Maxim Mrva, confermando l'alto livello tecnico della manifestazione.

Per il sindaco Antonino Ruggiano, gli Internazionali rappresentano ormai un patrimonio della città: «Il grande tennis torna anche quest'anno a Todi, riportando una delle manifestazioni più amate, capace di coniugare sport, promozione turistica e valorizzazione culturale del territorio. La scelta compiuta diciotto anni fa si è rivelata vincente: oggi il torneo è un punto di riferimento per il tennis italiano e internazionale e continua a valorizzare la bellezza e la capacità di accoglienza della nostra città».

Soddisfazione anche nelle parole di Marcello Marchesini, amministratore unico di MEF Tennis Events, che proprio da Todi ha iniziato il percorso organizzativo della società: «Questa città rappresenta le nostre radici. Tantissimi campioni che oggi fanno sognare gli appassionati sono passati dai nostri tornei prima di affermarsi ai massimi livelli. Anche quest'anno siamo pronti ad accogliere una nuova generazione di talenti che potrà seguire le orme di Lorenzo Musetti, Matteo Berrettini, Jasmine Paolini, Lorenzo Sonego, Luciano Darderi, Matteo Arnaldi e molti altri».

La settimana degli Internazionali sarà impreziosita anche da un importante appuntamento culturale. giovedì 13 alle 19.30 presso il Tennis Club di Todi 1971 sarà presentato il libro "Rampa di lancio. Da Lorenzo Musetti e Jasmine Paolini a Carlos Alcaraz e Matteo Berrettini: la storia di MEF Tennis Events", pubblicato da Effepidue Edizioni: il volume racconta la straordinaria avventura di MEF Tennis Events e dei tantissimi campioni italiani e internazionali che hanno trovato proprio nei tornei organizzati dalla famiglia Marchesini una fondamentale tappa di crescita.

Il filo conduttore del libro è proprio Todi, città dalla quale è partita un'esperienza organizzativa capace di diventare un punto di riferimento per i circuiti ATP, WTA e Challenger. Dalle prime apparizioni di Lorenzo Musetti, Jasmine Paolini, Matteo Berrettini e Flavio Cobolli fino ai passaggi di Carlos Alcaraz, Coco Gauff, Grigor Dimitrov, Thomas Muster, Serena e Venus Williams, il volume racconta come un progetto nato nel cuore dell'Umbria sia riuscito a diventare una vera e propria "rampa di lancio" per il tennis mondiale.

Sport, territorio e cultura si incontrano così in una settimana che conferma Todi non soltanto come sede di un prestigioso torneo internazionale, ma come una delle capitali italiane del tennis, capace di valorizzare giovani talenti, promuovere il territorio e custodire una storia che continua a scrivere nuove pagine.