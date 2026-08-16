Musetti debutta a Cincinnati superando in due set Altmaier
Inizia con il piede giusto il percorso di Lorenzo Musetti al Cincinnati Open, settimo Masters 1000 della stagione, che ha preso il via sui campi in cemento del Lindner Family Tennis Center, in Ohio. Il carrarino, decima testa di serie del seeding, ha fatto il suo ingresso direttamente al secondo turno, superando il tedesco Daniel Altmaier.
Musetti si impone in due set
Non si annunciava un match semplice per Musetti, contro un avversario che, come lui, è dotato di un ottimo rovescio a una mano. Eppure Lorenzo ha portato a casa la qualificazione con autorità, imponendosi in due set, con il punteggio di 6-4 6-2.
Ora la sfida con il 22enne statunitense Michael Zheng, numero 110 del Ranking Atp, che nel prologo del torneo ha battuto a sorpresa il francese Hugo Humbert, numero 24 del seeding, per 6-4 6-3.
Si tratterà di una sfida inedita, non esistono infatti precedenti tra Musetti ed il giovane americano.
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