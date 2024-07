Berrettini diretta Atp Gstaad: segui la semifinale con Tsitsipas LIVE

GSTAAD (Svizzera) - Matteo Berrettini non vuole fermarsi sulla terra rossa del torneo Atp 250 di Gstaad. Il tennista romano, testa di serie numero 6 del torneo svizzero, affronta in semifinale il forte greco Stefanos Tsitsipas, numero 1 del tabellone e 12 del ranking Atp. Il match si gioca alla 'Roy Emerson Arena', a conclusione della prima semifinale, vinta dal tedesco Struff sul francese Halys.

14:54

Berrettini-Tsitsipas 3-2 (7-6): Matteo avanti

Prsoegue senza sbavature il match dell'azzurro in battuta. Sesto ace della sua partita e nuovo vantaggio nel secondo set.

14:52

Berrettini-Tsitsipas 2-2 (7-6): Stefanos c'è

Matteo vince il primo punto con un dritto da applausi in risposta ma il greco tiene agevolmente il turno di battuta pareggiando la contesa.

14:46

Berrettini-Tsitsipas 2-1 (7-6): l'azzurro mette la freccia

Nonostante qualche errore di troppo con il rovescio, Matteo tiene il turno di battuta e si riporta in vantaggio.

14:43

Berrettini-Tsitsipas 1-1 (7-6): il greco risponde

Il greco sale 40-0, commettendo un doppio fallo. Il successivo slice esterno consente al classe 1998 di Atene di pareggiare i conti nel set.

14:40

Berrettini-Tsitsipas 1-0 (7-6): Matteo perfetto

L'azzurro inizia nel migliore dei modi anche il secondo set: game a zero per lui che muove per primo il punteggio con il 94% di prime vincenti.

14:37

Berrettini-Tsitsipas 0-0 (7-6): al via il secondo set

Il secondo parziale del match si apre con l'azzurro al servizio.

14:35

Berrettini vince il primo set contro Tsitsipas

L'azzurro mette a segno una gran prima e si aggiudica il primo parziale di un match equilibratissimo: 7-6 (6) il punteggio dopo 54' di partita.

14:34

Berrettini-Tsitsipas 7-6 al tie-break

Matteo fallisce il set point: di poco lungo il dritto del tennista romano che si rifà poco dopo con un lungolinea vincente.

14:32

Berrettini-Tsitsipas 6-5 al tie-break

Matteo è però perfetto con il dritto incrociato: nuova parità. Sul successivo servizio Matteo si guadagna il primo set point.

14:30

Berrettini-Tsitsipas 4-5 al tie-break

Matteo pareggia i conti, mettendo la freccia due dritti perfetti. Il greco c'è: prima va a segno con l'ace, poi chiude con il dritto.

14:28

Berrettini-Tsitsipas 2-3 al tie-break

Matteo risponde con una prima e un rovescio vincente ma il greco rimette la freccia con lo slice.

14:26

Berrettini-Tsitispas 0-2 al tie-break

Il tie-break si apre con un clamoroso passante di rovescio del greco che piazza il mini-break complice l'errore con il dritto dell'azzurro.

14:24

Berrettini perfetto: 6-6 con Tsitsipas, si va al tie-break

Altro turno di battuta a zero per Matteo che pareggia i conti e porta il primo set al tie-break.

14:21

Tsitsipas c'è: 6-5 con Berrettini

Il greco si guadagna il tie-break con un'ottima prima di servizio. Concesso un solo 15 all'azzurro.

14:19

Berrettini pareggia i conti: 5-5 con Tsitsipas

Ennesimo game a zero per Matteo che ristabilisce la parità.

14:16

Tsitsipas annulla la seconda palla break: 5-4 con Berrettini

In maniera un po' fortunosa, Matteo si guadagna un'altra palla break (la seconda nel set) ma il greco, abilissimo nello stretto, ribalta tutto e si riporta avanti ai vantaggi.

14:10

Berrettini perfetto in battuta: 4-4 con Tsitsipas

Matteo perde il primo 15 ma poi, vincendo quattro punti in fila, riequilibra le sorti del primo set.

14:07

Tsitsipas annulla una palla break: 4-3 con Berrettini

Il rovescio di Matteo fa male al greco: prima palla break per l'azzurro, annullata dallo smash di Tsitsipas che, ai vantaggi, tiene il turno di battuta riportandosi in vantaggio.

13:57

Berrettini impeccabile: 3-3 con Tsitsipas

Altro game a zero per Matteo che trova anche il primo ace della sua partita.

13:55

Tsitsipas trema ma si riporta avanti: 3-2 con Berrettini

Il game si apre con il doppio fallo del greco, complice per un'irregolarità col piede. Sotto 0-30, Stefanos rimonta e si riporta avanti.

13:50

Berrettini perfetto al servizio: 2-2 con Tsitsipas

Secondo game consecutivo a zero per Berrettini che tiene il turno di battuta e pareggia i conti.

13:47

Tsitsipas mette ancora la freccia: 2-1 con Berrettini

Altro turno di battuta perfetto per il greco che si riporta avanti con un game a zero, mettendo a segno il secondo ace della sua partita.

13:45

Berrettini c'è: 1-1 con Tsitsipas

Turno di battuta perfetto per Matteo che chiude il game a zero e ristabilisce l'equilibrio.

13:43

Tsitsipas inizia con il piede giusto: 1-0 con Berrettini

Agevole turno di battuta per il greco che concede un solo 15 a Matteo e muove per primo il punteggio nel match.

13:40

Berrettini-Tsitsipas, si parte!

Inizia la seconda semifinale dell'Atp Gstaad tra l'azzurro e il greco.

13:38

Berrettini e Tsitsipas in campo

I due giocatori fanno il loro ingresso sulla terra rossa della 'Roy Emerson Arena', accolti dagli applausi del pubblico. Si parte con il greco al servizio dopo il riscaldamento.

13:35

Atp Gstaad, Tsitsipas obiettivo top 10 e Parigi

Il greco vuole trionfare in Svizzera per tornare tra i migliori 10 giocatori del mondo ma non solo: il classe 1998 mette nel mirino le prime otto teste di serie nei Giochi Olimpici di Parigi, al via il prossimo 26 luglio.

13:30

Atp Gstaad, il montepremi

PRIMO TURNO – € 5.700 (0 punti).

OTTAVI DI FINALE – € 9.322 (25 punti).

QUARTI DI FINALE – € 16.059 (50 punti).

SEMIFINALI – € 27.716 (100 punti).

FINALISTA – € 47.141 (165 punti).

VINCITORE – € 80.823 (250 punti).

13:23

Berrettini-Tsitsipas, i precedenti

L'azzurro e il greco si sono già affrontati in ben cinque occasioni e il greco è avanti 5-0 nel conto dei confronti diretti. Nell'unico incrocio andato in scena sulla terra rossa, Tsitsipas si è imposto per 7-6 (3), 6-2 negli ottavi di finale degli Internazionali di Roma 2020. Le altre vittorie sono invece arrivate tutte sul cemento tra cui quella al primo turno degli Australian Open 2019.

13:20

Atp Gstaad, cresce l'attesa per Berrettini-Tsitsipas

Tra circa 10' Matteo e Stefanos faranno il loro ingresso sulla terra rossa della 'Roy Emerson Arena' per la seconda semifinale del torneo svizzero.

13:18

Atp Gstaad, il cammino di Tsitsipas

Primo turno: bye.

Ottavi di finale: vs Medjedovic (SER) 7-6 (6), 6-3.

Quarti di finale: vs Fognini (ITA) 6-4, 6-3.

13:13

Atp Gstaad, il cammino di Berrettini

Primo turno: vs Cachin (ARG) 6-4, 7-6 (2).

Ottavi di finale: vs Galan (COL) 6-4, 6-2.

Quarti di finale: vs Auger-Aliassime (CAN) 7-6 (7), 7-6 (2).

13:05

Gstaad, la 'home sweet home' di Berrettini

Proprio a Gstaad Matteo ha vinto il suo primo titolo Atp nel 2018 in finale contro lo spagnolo Roberto Bautista Agut. Nello stesso anno il tennista romano ha firmato anche l'unico successo italiano nel torneo in doppio, in coppia con Daniele Bracciali, contro l'ucraino Denys Molcanov e lo slovacco Igor Zelenay.

12:58

Halys primo finalista di Gstaad

Il francese Quentin Halys, proveniente dalle qualificazioni, è il primo finalista del torneo di Gstaad grazie al successo nella semifinale contro il tedesco Jan-Lennard Struff per 6-3, 7-6.

12:44

I precedenti tra Berrettini e Tsitsipas

Tsitsipas ha vinto tutte e quattro le partite precedenti contro Berrettini: la più recente in United Cup a gennaio del 2023. Gli altri match sono stati agli Internazionali di Roma e agli Australian Open (due volte, di cui una vinta dal greco per rinuncia di Berrettini per infortunio).

12:30

Berrettini contro Tsitsipas in tv

Gstaad, Svizzera