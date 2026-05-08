Prizmic-Djokovic diretta: segui live la sfida degli Internazionali di Roma oggi
ROMA - È il giorno del debutto di Novak Djokovic agli Internazionali d'Italia 2026. Il tennista serbo, quarto giocatore del mondo e terza testa di serie del tabellone, sfida il croato Dino Prizmic (n.79 Atp) nel secondo turno del Masters 1000 di Roma dopo aver ottenuto un bye al primo. Il classe 1987 di Belgrado torna in campo dopo l'infortunio, con la sua ultima apparizione che risaliva addirittura allo scorso marzo a Indian Wells quando fu eliminato da Jack Draper agli ottavi. Segui la diretta della partita sul sito de 'Il Corriere dello Sport - Stadio.
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15:48
Altmaier e Zverev in campo, poi tocca a Djokovic
Finalmente, dopo un'ora e 45' di interruzione causa pioggia, si torna a giocare al Foro Italico. Sul Campo Centrale c'è il derby Altmaier-Zverev poi, a seguire, occhi puntati sulla sfida tra Dino Prizmic e Novak Djokovic.
15:45
Internazionali d'Italia, si riparte a minuti
Arriva l'ok degli organizzatori del torneo: si riparte non prima delle 15:45.
15:35
Tutto pronto a Roma per la ripresa delle partite
Al Foro Italico si stanno rimuovendo i teloni sui campi: ancora qualche minuto di attesa e poi si ripartirà con il programma odierno.
15:25
Grosso: "Da Djokovic ho imparato che..."
L'allenatore del Sassuolo, in vista della sfida in casa del Torino, ricorda un aneddoto con protagonisti i suoi figli e Novak Djokovic in occasione delle Atp Finals di Torino di qualche anno fa
15:10
Ripartenza prevista per le 15:30
Pioggia ancora una volta protagonista a Roma: ben cinque, tra singolare maschile e femminile, i match sospesi per impraticabilità dei campi al Foro Italico. Gli organizzatori del torneo rendono però noto che il programma dovrebbe regolarmente riprendere tra venti minuti, a partire dalle 15:30.
15:05
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14:50
Internazionali d'Italia, il monterpremi
PRIMO TURNO – € 21.285
SECONDO TURNO – € 31.585
TERZO TURNO – € 54.110
OTTAVI DI FINALE – € 92.470
QUARTI DI FINALE – € 169.375
SEMIFINALE – € 297.550
FINALISTA – € 535.585
VINCITORE – € 1.007.165
14:35
Prizmic-Djokovic, i precedenti
Quello odierno a Roma sarà il secondo confronto diretto tra il croato e il serbo che si sono sfidati per la prima volta agli Australian Open 2024, quando Novak si impose in quattro set - 6-2, 6-7 (5), 6-3, 6-4 il risultato - al primo turno.
14:20
Pioggia su Roma, interrotti i match in corso
Piove sul Foro Italico. Interrotti i cinque match in corso: tre del singolare maschile, due del femminile. Slitta così l'orario di inizio di Altmaier-Zverev, sfida che precede Prizmic-Djokovic, in programma sul Campo Centrale.
14:10
Prizmic-Djokovic, secondo turno Internazionali d'Italia: dove vedere il match in tv e streaming
La sfida tra il croato e il serbo sarà trasmessa in diretta televisiva sui canali SkySport (Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno e la novità Diretta Tennis). Il match sul Centrale del Foro Italico sarà visibile anche in streaming sull'app SkyGo e su NOW. Disponibile anche una partita in chiaro al giorno su TV8.
14:00
Prizmic e Djokovic si sfidano a Roma: data e orario del match
L'incrocio tra il tennista croato e il fuoriclasse serbo, valido per il secondo turno degli Internazionali d'Italia 2026, è in programma oggi - venerdì 8 maggio - sul Centrale del Foro Italico dopo McNally-Swiatek e Altmaier-Zverev. Inizio della partita previsto non prima delle 14:30.