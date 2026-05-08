Prizmic-Djokovic diretta: segui live la sfida degli Internazionali di Roma oggi

ROMA - È il giorno del debutto di Novak Djokovic agli Internazionali d'Italia 2026 . Il tennista serbo, quarto giocatore del mondo e terza testa di serie del tabellone, sfida il croato Dino Prizmic (n.79 Atp) nel secondo turno del Masters 1000 di Roma dopo aver ottenuto un bye al primo . Il classe 1987 di Belgrado torna in campo dopo l'infortunio , con la sua ultima apparizione che risaliva addirittura allo scorso marzo a Indian Wells quando fu eliminato da Jack Draper agli ottavi . Segui la diretta della partita sul sito de 'Il Corriere dello Sport - Stadio .

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15:48

Altmaier e Zverev in campo, poi tocca a Djokovic

Finalmente, dopo un'ora e 45' di interruzione causa pioggia, si torna a giocare al Foro Italico. Sul Campo Centrale c'è il derby Altmaier-Zverev poi, a seguire, occhi puntati sulla sfida tra Dino Prizmic e Novak Djokovic.

15:45

Internazionali d'Italia, si riparte a minuti

Arriva l'ok degli organizzatori del torneo: si riparte non prima delle 15:45.

15:35

Tutto pronto a Roma per la ripresa delle partite

Al Foro Italico si stanno rimuovendo i teloni sui campi: ancora qualche minuto di attesa e poi si ripartirà con il programma odierno.

15:25

Grosso: "Da Djokovic ho imparato che..."

L'allenatore del Sassuolo, in vista della sfida in casa del Torino, ricorda un aneddoto con protagonisti i suoi figli e Novak Djokovic in occasione delle Atp Finals di Torino di qualche anno fa

15:10

Ripartenza prevista per le 15:30

Pioggia ancora una volta protagonista a Roma: ben cinque, tra singolare maschile e femminile, i match sospesi per impraticabilità dei campi al Foro Italico. Gli organizzatori del torneo rendono però noto che il programma dovrebbe regolarmente riprendere tra venti minuti, a partire dalle 15:30.

15:05

La bella sorpresa di Djokovic alla famiglia Mihajlovic: ecco cosa ha fatto Nole a Roma

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14:50

Internazionali d'Italia, il monterpremi

PRIMO TURNO – € 21.285

SECONDO TURNO – € 31.585

TERZO TURNO – € 54.110

OTTAVI DI FINALE – € 92.470

QUARTI DI FINALE – € 169.375

SEMIFINALE – € 297.550

FINALISTA – € 535.585

VINCITORE – € 1.007.165

14:35

Prizmic-Djokovic, i precedenti

Quello odierno a Roma sarà il secondo confronto diretto tra il croato e il serbo che si sono sfidati per la prima volta agli Australian Open 2024, quando Novak si impose in quattro set - 6-2, 6-7 (5), 6-3, 6-4 il risultato - al primo turno.

14:20

Pioggia su Roma, interrotti i match in corso

Piove sul Foro Italico. Interrotti i cinque match in corso: tre del singolare maschile, due del femminile. Slitta così l'orario di inizio di Altmaier-Zverev, sfida che precede Prizmic-Djokovic, in programma sul Campo Centrale.

14:10

Prizmic-Djokovic, secondo turno Internazionali d'Italia: dove vedere il match in tv e streaming

La sfida tra il croato e il serbo sarà trasmessa in diretta televisiva sui canali SkySport (Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno e la novità Diretta Tennis). Il match sul Centrale del Foro Italico sarà visibile anche in streaming sull'app SkyGo e su NOW. Disponibile anche una partita in chiaro al giorno su TV8.

14:00

Prizmic e Djokovic si sfidano a Roma: data e orario del match

L'incrocio tra il tennista croato e il fuoriclasse serbo, valido per il secondo turno degli Internazionali d'Italia 2026, è in programma oggi - venerdì 8 maggio - sul Centrale del Foro Italico dopo McNally-Swiatek e Altmaier-Zverev. Inizio della partita previsto non prima delle 14:30.

Campo Centrale del Foro Italico, Roma