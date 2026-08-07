Italian Padel Awards: si torna all’Olimpico

La cornice sarà ancora una volta quella delle grandi occasioni. La tribuna autorità dello Stadio Olimpico di Roma, con il suo colpo d’occhio unico e il fascino delle notti dello sport, ospiterà il prossimo 16 settembre (ore 18.30) la quinta edizione degli Italian Padel Awards, il premio ideato dal Corriere dello Sport-Stadio e diventato in pochi anni uno degli appuntamenti più riconoscibili del movimento.

In crescita

Dopo il grande successo dello scorso anno, la conferma della location rappresenta un segnale preciso: il padel italiano continua a crescere e merita un palcoscenico all’altezza della sua popolarità. Lo Stadio Olimpico, simbolo dello sport nazionale, farà da cornice a una serata che unirà campioni, club, aziende e protagonisti del settore. Il tratto distintivo degli Italian Padel Awards è sempre stato la dinamicità. Non esistono categorie immutabili: il premio cambia insieme al padel, adattandosi ogni anno alle evoluzioni del panorama nazionale e internazionale. La categoria più prestigiosa resta la “Legend”, riservata alle figure che hanno segnato la storia di questo sport e che nelle passate edizioni ha visto premiati giocatori del calibro di Fernando Belasteguín, Miguel Lamperti, Juan Martín Díaz, Marta Ortega, Bea González e Arturo Coello.

Attesa

Per il 2026, sempre con la conduzione del content director Alessandro Lupi, la serata premierà due nuove Legends di cui sveliamo il primo nome: Maxi Sánchez. Argentino, soprannominato “El Tiburón”, è stato numero 1 del ranking mondiale e rappresenta uno dei volti più conosciuti del padel internazionale. Nato a Villa Mercedes nel 1986, ha conquistato numerosi titoli nel circuito professionistico distinguendosi per intelligenza tattica, solidità difensiva e leadership in campo. La sua presenza agli Italian Padel Awards assume un significato ancora più speciale perché Sánchez nei prossimi mesi aprirà un nuovo capitolo professionale proprio nel nostro Paese.

Riconoscimenti

Tra le novità dell’edizione 2026 spicca la categoria “Travel”, dedicata ai pionieri del turismo sportivo legato al padel. Il primo riconoscimento andrà a Padel Travel, agenzia di Marcos Cambronero e David Lopez Moreno, che ha creduto in questo sport fin dagli albori organizzando viaggi, inizialmente verso Malaga, per migliaia di appassionati italiani. Un’intuizione che ha anticipato un mercato oggi in forte espansione. Nelle prossime settimane verranno annunciati anche gli altri premi, tra cui la confermata categoria “Club”, con un riconoscimento dedicato a una struttura italiana, e il premio legato agli “Italians”, pensato per valorizzare chi contribuisce alla diffusione del padel nel nostro Paese e all’estero.

Soddisfazione

«Lo scorso anno scegliere la tribuna autorità dello Stadio Olimpico come sede degli Italian Padel Awards è stato un vero e proprio esperimento – le parole di Alessandro Lupi - Volevamo regalare agli ospiti una cornice diversa, iconica e fortemente legata allo sport, e la risposta ha superato ogni aspettativa. Per questo siamo davvero felici di tornare in un luogo che si è rivelato perfetto per valorizzare il nostro premio. Gli Italian Padel Awards continuano a evolversi, proprio come il padel: raccontano i protagonisti, le idee e le eccellenze che stanno facendo crescere questo movimento. Anche quest'anno ci saranno novità importanti e siamo certi che sarà un'altra serata speciale, all'altezza della storia e del prestigio dello Stadio Olimpico».