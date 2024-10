Sinner diretta Atp Shanghai: Jannik batte Shelton in due set. Tennis oggi LIVE

In palio c'erano i quarti di finale, ma c'era anche la rivincita dello scorso anno. Torna in campo Jannik Sinner e lo fa alle 6.30 italiane a Shanghai per gli ottavi del Master 1000 contro l'americano Shelton che, lo scorso anno, lo eliminò proprio in Cina. E torna in campo da numero uno al mondo: nonostante un match tutt'altro che facile e scontato e nonostante il mancino americano provi a tormentarlo con prime palle toste come fucilate, Jannik soffre quando c'è da soffrire e graffia quando è il momento di incidere. Talento e pazienza contro potenza e irruenza: Sinner cambia piano di gioco e vince 6-4 7-6 in un'ora e 28', volando ai quarti dove troverà Medvedev.

11:30

10:36

Vince anche Alcaraz

Vince anche Carlitos Alcaraz: lo spagnolo batte Monfils (che pure gioca molto bene) in due set e vola ai quarti. In semifinale potrebbe incontrare Sinner: "Una sfida con lui - le parole di Alcaraz - è sempre nella mia testa". Ma prima, per entrambi, ci sono i quarti.

9:23

9:16

Sinner sfida Medveved

Sarà Medvedev, ancora una volta, l'avversario di Sinner a Shanghai nei quarti di finale

8:42

Social in delirio per la palla corta di Sinner

8:31

8:29

8:18

+++ Sinner le parole dopo la vittoria +++

"Shelton ha giocato solo prime palle, ho cercato di aspettare che potesse giocare qualche seconda in più. Mi piace vedere come ho finito, con più aggressività e questo mi metto fiducia per la prossima partita. Sono contento del mio livello di quest'anno, non è facile, ma sono contento di aver giocato ancora una vota. Sono molto stanco, ho cercato di recuperare un po', sono un po' uscito, ma la cosa più importante è stato il riposo. E per fortuna c'è anche il sole"

8:13

Sinner, la vittoria del numero uno al mondo da numero uno al mondo

Nonostante la vittoria in due set in un'ora e mezza (6-4, 7-6) possa far pensare a una partita facile, Jannik Sinner non ha avuto vita facile contro Shelton. Semplicemente, nei momenti chiave del match il numero uno al mondo ha fatto valere talento, calma ed esperienza. E si è anche preso la rivincita rispetto a un annon fa

8:10

+++ Sinner batte Shelton +++

Bravissimo Sinner: 7-1 al tie break, vince 7-6 il secondo set e porta a casa la partita in due set. Straordinario

8:08

Sinner al tie break va 6-1

Sinner al tie break va 6-1, incredibile. Ci sono cinque match point per Jannik adesso

8:04

Sinner di nuovo al top: 6-6

Jannik non concede nulla: 6-6 in questo secondo combattutissimo set

8:01

Shelton 6-5 su Sinner al secondo set

L'americano di Atlanta quando tiene il servizio è una macchina precisa e potente: si porta sul 6-5 e per Jannik non c'è niente da fare

7:58

Sinner non ci sta: 5-5

Si lotta punto su punto: se Sinner commette meno errori Shelton va in difficoltà e infatti l'azzurro va sul 5-5

7:55

Stavolta Shelton risponde: 5-4

Al contrario del primo set, stavolta Shelton non crolla (di testa soprattutto) e si porta sul 5-4. Determinante, per ora, in una partita con pochi scambi, il suo servizio.

7:51

Jannik sul 4-4

Sinner non ci sta e nonostante un paio di errori non da lui va sul 4-4 con 4 ace consecutivi. Una risposta da numero uno del mondo quale è

7:45

Shelton va sul 4-3

Il copione non cambia: Shelton si riporta avanti 4-3 con un paio di ace ben fatti

7:42

Ancora una volta Sinner c'è: 3-3

Ancora una volta Sinner risponde: 3-3. Jannik salva la prima palla break mentre nella seconda sbaglia Shelton. La sensazione è che l'americano si senta più in partita ma si innervosisca perché non riesce a prendere il largo come vorrebbe. Sinner mantiene la solita calma nei momenti chiave.

7:34

Shelton ancora avanti: 3-2

Shelton va ancora avanti: 3-2. L'americano piazza una seconda a 108 km orari che rende impossiible la risposta di Sinner

7:31

Sinner c'è: 2-2

Sinner risponde: 2-2. Il numero uno al mondo lascia poco l'iniziativa all'americano e tiene ancora a zero il servizio.

7:26

Shelton reagisce e va 2-1

Shelton reagisce, soprattutto si calma, e va 2-1

7:25

7:24

La risposta di Sinner: 1-1

E, come nel primo set, Sinner risponde: 1-1. In alcuni frangenti Sinner, anche se non perfetto, fa valere esperienza e la personalità del numero uno al mondo. Shelton alza gli occhi al cielo e guarda il papà, innervosendosi a tratti.

7:21

Shelton come nel primo set va 1-0

Come nel primo set Shelton parte forte e va sull'1-0

7:19

Sinner, come ha vinto il primo set

Jannik, dopo aver lasciato nei primi game l'iniziativa all'americano, ha preso il via con un ace e ottime risposte in ricezione. Questo ha innervosito Shelton che ha sbagliato un paio di palle e ha regalato a Sinner il set

7:16

+++ Sinner vince il primo set +++

Jannik piazza un 1-2 micidiale, va sul 6-4 e porta a casa il primo set

7:12

Sinner per la prima volta avanti

Per la prima volta Sinner è avanti e si porta sul 5-4

7:10

Botta e risposta continua: 4-4

Continua il botta e risposta tra Sinner e Shelton: 4-4. L'americano, col suo mancino, è devastante, le prime di Jannik non sono altissime (57%) ma fisicamente il numero uno al mondo c'è

7:06

Shelton aggressivo, 4-3

Shelton è aggressivo e fa correre Sinner: dopo 24' l'americano è sul 4-3

7:03

7:00

Shelton spinge e va sul 3-2

Shelton spinge, vuole mettere pressione a Sinner, e va sul 3-2. Sceglie le palle corte, tiene la battuta e fisicamente sembra molto reattivo

6:56

Sinner di nuovo in parità: 2-2

Stavolta il game dura di più e qualche scambio c'è: Sinner pareggia i conti, è 2-2

6:49

Shelton si porta sul 2-1

In questi primi minuti di partita pochi scambi tra i due: Shelton si porta immediatamente sul 2-1 dopo la risposta di Sinner. QUI si può seguire il match in tempo reale

6:46

Jannik risponde a tono: 1-1

Jannik risponde subito a tono: è 1-1. La regia inquadra coach Vagnozzi soddisfatto della buona reazione dell'azzurro

6:44

Shelton parte subito forte: 1-0

Primo game rapidissimo: Shelton piazza un 1-0 in un paio di minuti che non ammette repliche

6:41

+++ Sinner, al via la partita contro Shelton +++

Via alla sfida, al servizio c'è Shelton

6:37

Shelton con una fasciatura al braccio

Shelton indossa una sorta di fasciatura scura al braccio sinistro, tra pochi minuti si inizia. Jannik e l'americano si stanno riscaldando

6:34

Sinner-Shelton, i due si preparano ad entrare in campo

Sinner e Shelton si preparano ad entrare in campo. Il primo è l'americano, poi tocca a Jannik. A Shanghai, dopo giorno di pioggia, oggi c'è il sole

6:31

Sinner, come sta oggi

C'è curiosità anche per capire come sta Sinner oggi dopo che nel precedente turno aveva accusato la fatica. Ieri, nel giorno di riposo, un po' di relax a Shanghai e un allenamento leggero. Anche perché tra Finals e Coppa Davis anche nelle prossime settimane gli impegni saranno tanti.