Diretta Sinner-Shelton, quarti di finale Atp a Parigi: segui la partita di tennis live

PARIGI (Francia) - Jannik Sinner, alla 400ª partita nel circuito Atp in carriera, sfida lo statunitense Ben Shelton nei quarti di finale del Rolex Paris Masters, quello che un tempo era il torneo di Parigi-Bercy. Il numero 2 del mondo punta a vincere il titolo Masters 1000 della capitale francese per tornare numero uno del mondo almeno per una settimana. Shelton, numero 7 del ranking, non ha mai vinto in carriera contro un top 3 e viene da 6 sconfitte consecutive negli scontri diretti con Sinner.