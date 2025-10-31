© EPA
Diretta Sinner-Shelton, quarti di finale Atp a Parigi: segui la partita di tennis live
Il numero 2 del mondo affronta lo statunitense per un posto in semifinale nel Masters 1000 francese: tutti gli aggiornamenti in tempo reale
PARIGI (Francia) - Jannik Sinner, alla 400ª partita nel circuito Atp in carriera, sfida lo statunitense Ben Shelton nei quarti di finale del Rolex Paris Masters, quello che un tempo era il torneo di Parigi-Bercy. Il numero 2 del mondo punta a vincere il titolo Masters 1000 della capitale francese per tornare numero uno del mondo almeno per una settimana. Shelton, numero 7 del ranking, non ha mai vinto in carriera contro un top 3 e viene da 6 sconfitte consecutive negli scontri diretti con Sinner.
18:00
Come vedere Sinner in tv
Il match tra Sinner e Shelton sarà trasmesso in diretta tv su Sky e in streaming su Now. Tutti i dettagli qui
17:50
Tra un'ora e 10 il quarto di finale di Sinner
Sinner e Shelton scenderanno in campo alle 19.
Parigi, Francia