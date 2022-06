Matteo Meschiari nuovo schiacciatore di Reggio Emilia

REGGIO EMILIA - Primo ingaggio di posto quattro per la Conad Reggio Emilia, lo schiacciatore Matteo Meschiari farà parte del team giallorosso:. Il giovane modenese classe 2002 ha scelto il progetto di Reggio Emilia grazie anche alla presenza di Luca ‘Bazooka’ Cantagalli come tecnico giallorosso. Meschiari non vede l’ora di iniziare la sua nuova avventura con la Conad per ottenere nuovi successi personali ma anche di squadra, è pronto a conoscere il gruppo con l’annuale ritiro a Felina che si svolgerà nel mese di agosto.

LE PAROLE DI MATTEO MESCHIARI-

« Sono pronto a ricominciare e a mettermi in gioco con questa nuova maglia, lo scorso anno venivo da un infortunio; ho voglia di rivincita. Sono certo che migliorerò le mie prestazioni grazie allo staff che vanta Volley Tricolore, sono emozionato di poter imparare dagli insegnamenti di coach Cantagalli. Non vedo l’ora di rientrare in palestra per allenarci tutti insieme e di far emozionare il pubblico del palazzetto ».

Matteo Meschiari viene da una passata stagione alla VBC Mondovì, dove ha giocato il suo primo anno di Serie A2 Credem Banca:

« Nonostante la retrocessione in Serie A3 della società Piemontese, sono contento della mia passata prestazione; dovevo riprendermi dal mio infortunio e non posso che ringraziare la società biancoblù per avermi dato la possibilità di giocare. Ho recentemente vinto anche la Junior League; essere stato premiato come MVP mi ha dato importanti soddisfazioni, mi sono sentito ripagato dei tanti sacrifici e della passione che ho per questo bellissimo sport ».