Volley Mercato: Mirco Compagnoni giocherà a Pineto

LA CARRIERA

Nato a Brescia, 23 anni e 203 centimetri, Mirco Compagnoni arriva dall’esperienza in Serie A3 con la formazione umbra dell’ErmGroup Altotevere San Giustino. Per lui un anno in terza serie da protagonista, con l’approdo sino alle semifinali Play-Off e un ruolino di marcia personale fatto di 203 punti in 103 set (di cui 137 in attacco, 59 a muro e sette ace). Non sarà la sua prima esperienza in Serie A2, visti i trascorsi con Cuneo – con cui nel campionato 2024/25 ha vinto Supercoppa e Play-Off Promozione – e Santa Croce (2022/23). In carriera anche la vittoria di una Junior League nel 2022 con Brugherio (Monza) e nello stesso anno la vittoria degli Europei U22 in maglia azzurra.

Le parole di Mirco Compagnoni

«Sono davvero molto contento di iniziare questa nuova esperienza a Pineto e non vedo l’ora di mettermi al lavoro. Credo che si stia costruendo una squadra molto forte e competitiva e sono felice di poter lavorare con uno staff di alto livello, guidato da un ottimo allenatore come Cezar Douglas. Penso che potrò crescere molto durante la stagione grazie all’esperienza e alla qualità del lavoro quotidiano con la squadra. Sono particolarmente contento anche di trovare Angelo Marolla, un grande preparatore atletico del quale conosco molto bene le qualità professionali e umane. Quando sono venuto a giocare a Pineto con Cuneo da avversario, ho trovato un pubblico molto caldo e appassionato, uno di quei palazzetti capaci di trasmetterti energia e di darti una marcia in più nei momenti importanti. Non vedo l’ora di ritrovarlo, questa volta dalla mia parte, e di vivere insieme questa nuova avventura. Ai tifosi posso promettere che lavorerò duramente e darò sempre il massimo per raggiungere insieme obiettivi importanti».